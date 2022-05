Concurso do TJDFT tem gabaritos publicados

O prazo para interposição de recursos ficará aberto entre quarta e quinta-feira (dias 1 e 2 de junho)

Nesta terça-feira (31), foram publicados os gabaritos preliminares do concurso do JDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). As provas foram aplicadas no domingo (29).

No total, 132.463 inscritos disputam 112 vagas, das quais 24 para técnico judiciário (nível médio) e 88 para analista judiciário (nível superior), com salários de R$ 7.591,36 e R$ 12.455,30, respectivamente.

O prazo para interposição de recursos ficará aberto entre quarta e quinta-feira (dias 1 e 2 de junho).

*Com informações do JC Concursos