Concurso do TJDFT tem banca definida

Entidade organizadora, porém, ainda não foi divulgada. Certame deverá oferecer 93 vagas em 2022

Gabriel de Sousa

A banca do concurso público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) foi definida. O processo seletivo, que é aguardado por muitos concurseiros, poderá ter 93 vagas para analistas e técnicos judiciários, com remunerações entre R$ 7.591,39 a até R$ 12.455,30. A informação da confirmação foi divulgada pelo próprio órgão, que informou que o nome da banca organizadora será revelado no início de 2022. Porém, informações de funcionários do Tribunal indicam que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) ficará com o posto. Além disso, dados do Núcleo de Pesquisa e Análise de Preços (Nupep) do Tribunal de Contas da União (TCU), mostram que a Fundação Getúlio Vargas (FHC) é a única interessada para assumir o controle do processo seletivo.

Após da divulgação oficial da banca escolhida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o próximo passo será a elaboração e publicação do edital oficial, que deve acontecer ao longo do ano que vem.

O processo seletivo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), poderá oferecer 93 vagas para analistas e técnicos jurídicos, com salários que chegam a até R$ 13 mil iniciais. As oportunidades poderão ser preenchidas por candidatos de níveis médio e superior.

Segundo o Portal da Transparência, um analista judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) recebe a remuneração de R$ 12.455,30. O salário base é de R$ 5.189,71 e R$ 7.265,59 são de bonificações por atividade judiciária. Já os técnicos judiciários ganham R$ 3.163,07 de remuneração base acrescidos de mais R$ 4.428,29 oriundos de gratificações.

Defensoria Pública do DF

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) divulgou a retomada do processo seletivo para a contratação de novos analistas. O concurso oferece 60 vagas, e segundo o novo cronograma divulgado pelo órgão, as provas discursivas e objetivas serão aplicadas no dia 13 de fevereiro de 2022.

O concurso estava suspenso há 1 ano e dois meses, quando foi paralisado após um decreto divulgado em outubro de 2020. O motivo da suspensão, segundo o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) — órgão responsável pela organização do certame — foi por medidas sanitárias de combate à pandemia de covid-19.

Segundo o novo cronograma divulgado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), a consulta aos locais e ao horário das provas serão divulgados em 2 de fevereiro, no endereço virtual do Cebraspe. Já o gabarito preliminar dos exames realizados no dia 13 de fevereiro está previsto para ser liberado no dia 15, a partir das 19h. O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 5 de setembro de 2022.

O concurso que irá preencher 60 vagas para analistas na Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) oferece a remuneração inicial de R$ 5.241,22, em uma carga horária de 35 horas semanais. Os novos analistas terão também possibilidades de ter aumentos nos seus salários devido à gratificações por titulação. Os doutores, por exemplo, terão R$ 840 a mais no salário.

Os participantes que irão realizar as provas em fevereiro devem ser formados em alguma das 13 áreas buscadas pelo certame. São elas: administração; arquivologia; arquitetura; direito; jornalismo; contabilidade; economia; engenharia civil; informática em banco de dados, desenvolvimento de sistemas ou em redes; psicologia e serviço social.