Concurso do TJDFT libera locais de provas

Os inscritos no concurso do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) já podem conferir os locais onde farão as provas do concurso.

No total, 132.463 candidatos disputam 112 vagas, das quais 24 para técnico judiciário (nível médio) e 88 para analista judiciário (nível superior), com salários de R$ 7.591,36 e R$ 12.455,30, respectivamente.

O processo seletivo é organizado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca por meio do telefone 0800 283-4628, além do e-mail [email protected]r.

*Com informações do JC Concursos