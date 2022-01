Concurso do Detran deve ter edital liberado em breve

Segundo o diretor do órgão, Zélio Maia, as conversas com a Secretaria de Economia do Distrito Federal estão avançadas, e edital deve ser liberado com a “maior brevidade possível”

Gabriel de Sousa

Um dos processos seletivos mais aguardados pelos brasilienses, o concurso público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), que selecionará novos analistas e técnicos, está em um processo avançado de liberação. Segundo Zélio Maia, diretor do Detran-DF, em um comentário nas redes sociais, a corporação está trabalhando junto com a Secretaria de Economia do Distrito Federal, para que o processo seletivo seja "viabilizado com a maior brevidade possível". A previsão inicial, era que a liberação do edital ocorresse até dezembro de 2021, o que acabou não acontecendo. A ansiedade dos concurseiros é grande, já que o processo seletivo está autorizado desde março do ano passado. Recentemente, o diretor do Detran-DF divulgou imagens de um encontro com o ex-secretário de Economia, André Clemente. "Na reunião, o secretário André Clemente nos deixou bem tranquilos de que é de interesse da secretaria, é de interesse do governo do DF, que os serviços públicos não só sejam de qualidade como levar ao cidadão a expectativa de um serviço bem prestado. Até dezembro certamente já teremos aí tudo encaminhado para que o edital seja lançado e tenhamos o concurso para os dois primeiros cargos", disse Zélio Maia. Ainda não há com exatidão o número exato de vagas que serão oferecidas pelo concurso público, porém, mais de 200 estão previstas para o processo seletivo. Na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, é informado que 255 vacâncias podem ser preenchidas por novos concursados, sendo 85 para agente, 70 para analista e 100 para técnico de trânsito. Os salários podem chegar a até R$ 6.006,00.