Concurso dará oportunidade para crianças estimularem espírito empreendedor

Inscrições para o Pequeno Grande Empreendedor vão até 10 de outubro

No mês das crianças, o Peça Rara Brechó promove uma experiência lúdica para os pequenos. O concurso Pequeno Grande Empreendedor vai eleger meninas e meninos de 3 a 12 anos para vender seus produtos aos sábados com todo o apoio da rede.

A ação começará a partir do próximo sábado, 8 de outubro. A cada semana, será escolhido um novo pequeno empreendedor, totalizando quatro até o fim de mês.

As crianças selecionadas terão oportunidade de expor seus produtos na Peça Rara Brechó da 408 Sul e ter as redes sociais da loja com 200 mil seguidores como vitrine.

As inscrições vão até 10 de outubro. Para participar, os jovens devem preparar um vídeo de até 90 segundos contando a própria história. Também é necessário preencher o formulário de inscrição, onde se encontra o regulamento.

“É uma oportunidade de estimular o espírito empreendedor das crianças e fazer com que elas aprendam brincando. Isso pode contribuir para que as crianças vejam nas próprias escolhas e ações um futuro repleto de possibilidades”, destaca Bruna Vasconi, CEO da marca.

Serviço

Concurso Pequeno Grande Empreendedor

Data: a partir de 8 de outubro

Local: Peça Rara Brechó, 408 Sul

Inscrições: Até 10 de outubro, por meio do formulário