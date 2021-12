Concurso da Telebras com nove vagas imediatas oferece salários de até R$ 8.766,57

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de dezembro no site do Cebraspe. O certame oferece vagas para nível médio, técnico e superior

Por Gabriel de Sousa

Foi aberto nesta terça-feira (7), as inscrições do concurso público da Telecomunicações Brasileiras (Telebras), que oferece nove vagas para o ingresso imediato e mais 1.172 em cadastro reserva para candidatos com nível médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de dezembro, no site do Cebraspe.

O edital foi divulgado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (7), e foi assinado por Jarbas Valente, presidente da Telecomunicações Brasileiras (Telebras).

O cargo de especialista em gestão de telecomunicações, que exige uma formação superior, possui remunerações de até R$ 8.766,57 em uma jornada de 40 horas semanais. Já as oportunidades de nível médio e técnico são para técnicos de gestão de telecomunicações, com salários que chegam a R$ 3.055,23. Os candidatos deverão no ato da inscrição, efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 70 a R$ 97 dependendo da função escolhida durante o cadastro.

De acordo com o edital divulgado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), as provas objetivas e discursivas serão realizadas daqui a dois meses, no dia 20 de fevereiro de 2022, um domingo. Os resultados dos gabaritos preliminares estarão disponíveis a partir das 19 horas do dia 22 do mesmo mês. A Telebras informou que os gabaritos oficiais serão publicados no dia 15 de março.

Quais são os cargos?

Os cargos de nível superior disponíveis no edital, são os de advogado e analista de tecnologia da informação, e também nas áreas administrativa, auditoria, comercial, estatística, financeira, marketing e em psicologia.

Também há as funções de especialista de gestão de telecomunicações nas áreas contábil, de marketing e psicologia e de engenheiros nas áreas aeroespacial, civil, eletrônica, redes e telecomunicações. Já as vacâncias de nível médio consistem em oportunidades para assistentes administrativos e técnicos. Segundo o documento, não haverá disponibilidade de vagas destinadas para o ingresso por cotas de pessoas pretas ou pardas, ou pessoas com deficiência para o ingresso imediato, apenas para o cadastro reserva.

Todas as vagas são localizadas na capital federal, exceto 30 vagas para cadastro reserva para assistente técnico em telecomunicações, que terá novos profissionais indicados para preencher oportunidades no Rio de Janeiro. De acordo com o edital, todos os concursados selecionados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).