Concurso da Polícia Penal do DF oferece 400 vagas com salários de R$ 5.545

Especialista comenta os benefícios do ingresso na Polícia Penal, que está com um novo processo seletivo com provas marcadas para junho

Por: Gabriel de Sousa

[email protected]

A Polícia Penal do Distrito Federal divulgou na semana passada o edital do seu novo concurso público, que visa selecionar novos 400 novos policiais penais para compor o quadro efetivo da corporação. A remuneração inicial da função, que exige o nível superior do concorrente, é de R$ 5.545.

As inscrições vão até o dia 11 de abril, e podem ser feitas no site do Instituto AOCP, banca que ficou encarregada de realizar o exame, através do link. Os concorrentes devem pagar uma taxa de R$ 175 para se candidatar.

Aqueles que necessitarem de acesso à internet para realizar a inscrição no concurso público podem comparecer a um posto especial da banca organizadora, localizado no terceiro andar do bloco A da 702/902 Sul. A instalação funcionará das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, até o fim do período de inscrição no dia 11 de abril.

Além das 400 vagas de ingresso imediato de novos policiais penais que serão contratados após as provas, outros 779 concorrentes ficarão no cadastro reserva do certame. De acordo com Diego Fontes, professor de carreiras policiais do Gran Cursos Online, os novos funcionários irão atuar em diversas funções no setor penitenciário.

“Entre as várias atribuições do policial penal do DF, ele realiza a custódia das pessoas privadas em liberdade, realiza rondas em estabelecimentos penais e verifica as condições das celas em questão de higiene e segurança. Ele também faz a fiscalização de produtos ilícitos, verifica a entrada de veículos e pessoas nos estabelecimentos penais, realiza escoltas, entre várias outras atribuições que são bem complexas”, afirma.

O especialista em carreiras policiais conta que a remuneração de R$ 5.445, presente no edital do concurso público, não engloba outros benefícios nos quais os policiais penas são agraciados. “Na prática, com os extras, como verbas indenizatórias, os serviços voluntários que são pagos por fora, ele pode tirar na prática entre R$ 8 mil e R$ 10 mil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Provas acontecerão em junho

Segundo o edital publicado no Diário Oficial do DF, as provas do concurso público da Polícia Penal irão acontecer no dia 12 de junho de 2022. Do total das vagas que serão preenchidas a partir da avaliação, 20% serão destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. Aos candidatos hipossuficientes terão o direito de ocupar 10% das vagas.

O sistema de avaliação será composto por uma prova objetiva de 150 itens de certo e errado, que adotará a famosa “fórmula do Cespe”, onde o candidato que errar uma questão perderá a pontuação de uma que ele acertou. Segundo o professor Fontes, foi uma surpresa a utilização do método pela AOCP, que geralmente utiliza itens de múltipla escolha.

O especialista comenta que os concurseiros devem focar em matérias que correspondem a mais da metade da prova, que consistem em conceitos teóricos da prática dos policiais penais. Além disso, o estudante deve ficar inteirado em assuntos relacionados à direitos humanos e também das disciplinas obrigatórias sobre o contexto histórico, geográfico e administrativo do Distrito Federal

“Eu sugiro que o candidato estude mais as disciplinas que correspondem a maior parte das questões. Três disciplinas somam 85 das 150 questões da prova. 40 são de direito penitenciário e criminologia, 20 de penal e processo penal e 25 de português e redação oficial. Apesar de estudar o tudo, a maior quantidade de tempo deve ser destinada a essas disciplinas”, conclui o especialista.