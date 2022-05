Concurso da Marinha abre vagas com salário de quase R$ 10 mil

Ao longo do período de treinamento, os recrutas receberão uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa

Os editais para o concurso da marinha foram publicados. Serão ofertadas 42 vagas para diversos cargos de nível superior. O salário será de R$9.070,60.

Há oportunidades para profissionais com formação nas seguintes áreas:

• medicina (25 postos);

• odontologia (4);

• engenharia (3);

• educação física (1);

• administração, ciências contábeis ou economia (5);

• enfermagem (1);

• farmácia (1);

• fisioterapia (1);

• nutrição (1).

Os aprovados realizarão curso de formação no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (Ciaw), na cidade do Rio de Janeiro — a duração varia de 31 a 36 semanas, a depender da área escolhida.

Ao longo do período de treinamento, os recrutas receberão uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Quem pode concorrer?

De acordo com os editais, os critérios de faixa etária para quem pretende participar do concurso da Marinha preveem:

no máximo, 28 anos (até 1º de janeiro de 2023) para áreas de engenharia, educação física, administração, ciências contábeis e economia;

no máximo, 34 anos (até 30 de junho de 2023) para áreas de medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia, nutrição e farmácia.

Passo a passo para se inscrever

Com taxa de R$ 140, as inscrições para o concurso da Marinha serão recebidas entre 11 e 24 de julho.

*Com informações do JC Concursos