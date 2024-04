Concurso da Caixa tem mais de 1,2 milhão de inscritos

FERNANDO NARAZAKI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Mais de 1,2 milhão de candidatos estão inscritos para disputar 4.050 vagas no concurso da Caixa Econômica Federal. O número foi anunciado pelo banco nesta quarta-feira (10). As inscrições foram encerradas em 25 de março.

O cargo mais procurado é o de técnico bancário novo para carreira geral no banco, que superou um milhão de candidatos (1.072.983) para as 2.000 vagas em jogo.

O concurso também selecionará 2.000 pessoas para técnico bancário na área de TI (tecnologia de informação), com 117.252 inscritos, e mais 28 para médico do trabalho e 22 para engenheiro de segurança do trabalho.

As provas serão realizadas em 26 de maio, com questões de conhecimentos gerais e específicos. Os candidatos nas vagas de técnico bancário ainda farão uma redação, enquanto os concorrentes a médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho terão uma prova discursiva.

Para o cargo de técnico bancário novo, as cidades de realização de prova estão vinculadas ao polo em que o profissional deseja trabalhar, escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

Para as vagas de tecnologia da informação, há opção por cidade de realização de prova diferente do polo de escolha.

A remuneração oferecida para o técnico bancário (carreira geral e TI) é de R$ 3.762, enquanto o médico receberá R$ 11.186 e o engenheiro, R$ 14.915.

Os aprovados em todos os cargos ofertados terão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), auxílios alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Os aprovados serão convocados a partir de agosto deste ano para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Caixa.

Veja abaixo a relação candidato/vaga

Cargo – Total de inscritos – Vagas – Candidato/vaga

Técnico bancário (carreira geral) – 1.072.983 – 2.000 – 536,49

Técnico bancário (TI) – 117.252 – 2.000 – 58,63

Médico do trabalho – 977 – 28 – 34,89

Engenheiro de segurança do trabalho – 9.885 – 22 – 449,32