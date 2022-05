Concurso Aeronáutica: publicado edital com 150 vagas no ITA

A matrícula no 1º ano do curso profissional do ITA, para os alunos civis que não forem Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial

Foi liberado o edital para o concurso da Aeronáutica. O objetivo é admitir civis nos cursos fundamental e profissional do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), para o ano de 2023. Serão ofertadas 150 vagas para ambos os sexos.

Os candidatos devem apresentar diploma de conclusão de nível médio e ter, no máximo, 23 anos de idade no último dia do ano anterior ao da matrícula. O 1º tenente recebe a remuneração de R$ 8.245.

As oportunidades para admissão no curso fundamental do ITA estão distribuídas da seguinte forma:

engenharia aeronáutica (23 vagas);

engenharia eletrônica (25);

engenharia mecânica-aeronáutica (25);

engenharia civil-aeronáutica (18);

engenharia de computação (32);

engenharia aeroespacial (27).

As inscrições serão recebidas entre os dias 1º de junho e 15 de julho de 2022, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico http://www.vestibular.ita.br.

Todos os inscritos no concurso Aeronáutica serão avaliados por meio de provas escritas, de caráter eliminatório; e exame médico, de caráter eliminatório.

O Curso de Graduação em Engenharia do ITA terá duração de cinco anos, sendo composto pelos cursos fundamental e profissional.

O curso fundamental será ministrado nos dois primeiros anos do curso de graduação em engenharia, destinado ao ensino dos conhecimentos básicos gerais de engenharia, enquanto o curso profissional será ministrado nos três últimos anos do curso de graduação, constituindo-se de matérias que caracterizam uma especialização profissional.

O candidato terá a possibilidade de escolha de especialidade, no ato da matrícula no 1º ano do curso profissional, atendido o número de vagas disponibilizadas por especialidade.

Ressaltando que os candidatos civis e que não são oficiais ou Aspirantes-a-Oficial da Reserva das Forças Armadas, classificados nas vagas abertas, serão, compulsoriamente, matriculados no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica, de São José dos Campos (CPORAER-SJ), concomitantemente com sua matrícula no ITA.

A matrícula no 1º ano do curso profissional do ITA, para os alunos civis que não forem Oficiais ou Aspirantes-a-Oficial da Reserva das Forças Armadas, somente será feita após o término, com aproveitamento, do curso do CPORAER-SJ.

Ao concluir o curso, com aproveitamento, o candidato será incluído no Quadro de Oficiais Engenheiros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa (QOEng), no Posto de 1º Tenente.

*Com informações do JC Concursos