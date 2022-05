Concurso Adasa DF reabre inscrição para 75 vagas

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação

Foram reabertas as inscrições para o concurso da Adasa DF (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal). Serão ofertadas mais 75 vagas de nível médio e superior. Dessas, 5 para contratação imediata e 50 para formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades.

O cargo de técnico de regulação de serviços públicos (7 vagas + 14 CR) requer certificado de conclusão de curso de ensino médio. O salário inicial é de R$ 4.300.

Candidatos que têm o nível superior estão aptos às carreiras de regulador de serviços públicos nas áreas de gestão e regulação (6 + 12 CR), engenharia civil (2 + 4 CR), engenharia ambiental e sanitária (2 + 4 CR), geologia (2 + 4 CR), economia (2 + 4 CR), contabilidade (1 + 2 CR), engenharia elétrica (2 + 4 CR) e tecnologia da informação e comunicação (1 + 2 CR). A remuneração é de R$ 10.000.

As inscrições serão recebidas até o dia 17 de julho de 2022, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção, que é o Iades (www.iades.com.br).

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 65, e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco.

