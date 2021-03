Como passar em qualquer prova estudando apenas uma hora por dia?

Consultor financeiro Cesar Karam desenvolveu um método de estudos eficaz para qualquer seleção

Passar no concurso público ainda é um objetivo de vida para muitas pessoas. Porém, para alcançar a tão sonhada estabilidade financeira e conquistar uma carreira profissional segura é preciso, antes de tudo, passar na prova de seleção. Com muita experiência em processos seletivos disputados, como vestibulares em universidades federais, concursos públicos e, mais recentemente, no curso de certificação de analista de investimentos CNPI, o consultor financeiro Cesar Karam desenvolveu um método de estudo que, segundo ele, é eficaz para qualquer seleção.

“Nunca fui daqueles alunos estudiosos que sentavam na frente e aprendiam tudo com facilidade. Porém, eu tirava notas boas graças ao meu esforço. Ao longo de anos, estipulei uma metodologia que serviu muito bem para mim, apesar da minha dificuldade de concentração e atualmente, com pouco tempo para me dedicar ao estudos”, afirma.

O criador do Canal do Karam, no Youtube, listou cinco passos essenciais para quem quer desenvolver uma rotina de estudos eficaz, prática e com resultados rápidos. Confira.

1 – Planejamento

“Não adianta começar a estudar tudo desesperadamente, é preciso se organizar e definir as matérias que vão ser estudadas. Em todos os editais de provas têm o conteúdo que vai cair, quais livros são recomendados para leitura e etc. Anote todo esse conteúdo em um arquivo e tenho esse documento como seu guia.”

2 – Busque as fontes

“Comece a buscar as fontes que foram as sugeridas pelo edital, buscando no Google, por livros e PDFs. Em geral, tem muita coisa boa na internet, disponível e gratuita. Se você não encontrar exatamente o que é sugerido, procure por autores semelhantes, que tenham relação com o tema. O importante é levantar outras fontes que também possam ser confiáveis.”

3- Leia tudo uma única uma vez

“Leia tudo que você selecionou e anote os pontos mais importantes. O objetivo aqui não é aprender tudo e nem decorar, mas sim, fazer uma leitura mais rápida. Leia em uma velocidade que seja suficiente apenas para você entender e ser capaz de copiar o que for mais importante. A maior parte do seu tempo de estudos vai ser gasta nesse resumo, é, sem dúvidas, a parte mais trabalhosa, mas é muito importante lá na frente. Uma dica é fazer as anotações com cores diferentes, marcar em negrito ou sublinhado o que for ainda mais importante nesse resumo.”

4 – Baixe um app de repetição espaçada.

“Eu uso o aplicativo ANKI. É um programa bem simples, funciona assim: são vários cartões de frente e verso em que você coloca a pergunta na parte da frente e a resposta na parte de trás. À medida em que começar a estudar, o programa te sugere um cartão de pergunta e te dá a opção de classificar se é uma pergunta fácil, moderada ou difícil. Depois de classificar todas, ele, automaticamente, vai te oferecer as perguntas mais difíceis para te estimular no estudo.”

5 – Pratique

“Tire pelo menos uma hora por dia para se dedicar aos estudos. Por ser no aplicativo, até parece ser um jogo divertido, que, com o passar do tempo, se torna competitivo e dinâmico. Sem perceber, você aprende o conteúdo de maneira divertida e bem mais fácil do que se fosse no método tradicional com leituras intensas.” MF Press Global