Como montar um currículo profissional de sucesso?

Coloca foto? Endereço? Habilidades? Na hora de montar um currículo, muitas dúvidas podem surgir, ainda mais se for para o primeiro emprego

O currículo é o primeiro contato de uma empresa com um futuro funcionário. Ter uma boa apresentação, com as informações adequadas, é um diferencial na hora da contratação. Mas, quem nunca se perguntou, como fazer um currículo? Essas dúvidas são muito comuns principalmente para quem está em busca do primeiro emprego. Por isso, procuramos duas especialistas em recursos humanos para que você monte um documento completo e melhore suas chances de conseguir um lugar no mercado de trabalho. A Camilla Ramos, analista de RH da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e a Valdirene Borges, supervisora de desenvolvimento humano e organizacional da Intelbras, trazem as principais dicas para montar o primeiro ou aperfeiçoar o seu currículo!

SE APRESENTE BEM!

Como começo o currículo?

O abre de qualquer currículo é feito pelo nome do candidato. Então, a primeira dica é colocar o nome em destaque! É comum as pessoas diminuírem o nome para dar mais espaço para outros campos, mas esquece isso! Seu nome merece destaque e deve estar completo!

Devo colocar uma foto no currículo?

Prefira não colocar. A não ser que você esteja pleiteando uma vaga de modelo (nesse caso, a sua foto importa, sim!), as informações profissionais, e não a sua aparência, é que devem contar para análise dos recrutadores.

Preciso colocar dados de documentos no CV?

Não é preciso colocar informações de documentos, como números de CPF, RG, nem comprovante de residência.

Que tipo de informação pessoal preciso dar?

Esse é um erro muito popular, então presta atenção: não coloque idade, estado civil, onde nasceu, nomes dos pais. Esse tipo de informação que não vai aumentar o seu valor profissional. Quanto ao endereço, bairro e cidade são suficientes.

O mais importante de tudo é que o seu telefone e o seu e-mail profissional estejam corretos. É por esses canais que recrutadores vão entrar em contato com você.

É recomendável colocar meus perfis de redes sociais?

O ideal é inserir seu perfil se tiver alguma ligação com a vaga que você está disputando. Tipo: um perfil de fotos para vaga de fotógrafo ou um perfil com artes para vaga de designer.

VALORIZANDO A SUA EXPERIÊNCIA

Devo detalhar todos os lugares onde já trabalhei?

Se você for um profissional que já teve muitos cargos e empregos e, ao colocar todas, o currículo fica quilométrico, coloque apenas de alguns anos mais recentes.

Qual é o nível de informação que preciso colocar?

Um bom currículo é objetivo. Insira as principais atividades, É muito comum queremos colocar todas as funções que já tivemos, mas destaque o que realmente importa.

Nunca trabalhei, estou em busca do primeiro emprego. E agora?

A primeira dica é manter a calma e focar nas suas habilidades. Por isso, foque na sua experiencia dentro do ambiente acadêmico ou de atividades extracurriculares, como serviço voluntários, projetos autônomos, atividades esportivas e pesquisa.

No âmbito acadêmico, projetos de pesquisas, congressos, eventos, palestras, prêmios e destaques contam como experiencia e chama atenção para uma vaga júnior, que normalmente é focada em jovens e recém formados que procuram o primeiro emprego.

MOSTRE O QUE VOCÊ CONHECE

Como falar sobre os idiomas e o meu nível de conhecimento?

É legal idiomas mais pro final do currículo, em que você especifica vai colocar quais línguas fala e em qual nível. Tipo: inglês intermediário, espanhol fluente, francês básico.

Como falar sobre cursos e capacitações?

Em casos de programas digitais, especifique o nome e, se possível, tenha também um portifólio para ilustrar. O portifólio só deve ser enviado caso solicitado, em um documento a parte do currículo.

A FORMA VALORIZA O CONTEÚDO

Como apresento o meu currículo? O layout é a oportunidade que você tem de mostrar um pouco da sua personalidade. Atualmente, existem várias ferramentas que ajudam na edição e criação de um currículo original que combine com quem você é. É possível encontrar sites com modelos prontos para apenas editar o conteúdo e mudar uma coisa ou outra, como o Canva, Docs e o próprio Word. Aproveite esse momento para colocar sua cara.

Posso ser criativo na apresentação? Sim, mas lembre-se que é preciso estar em sintonia com o tipo de trabalho que você está buscando. Então, profissões mais criativas, como publicitários e designers têm mais abertura para ousar. Pode ser um pouco estranho tentar disputar uma vaga em um escritório de advocacia com um currículo muito extravagante. O currículo, além de combinar com o seu perfil, tem que combinar também com o da empresa.

AGORA, VAI!

Com tanta dica boa, montar o seu currículo vai ser mais fácil do que parece. Separe as informações que você acha importante, procure suas qualidades, faça uma descrição exclusiva para o cargo e envie suas informações.

O próximo passo é se preparar para a entrevista, que pode ser presencial ou on-line. Se quiser saber como se dar bem em uma entrevista confira esses passos!

Como última dica, no Mundo Senai, você encontra todas as vagas disponíveis de acordo com seu currículo e perfil profissional. Entre no site e garanta seu novo ou próximo emprego!