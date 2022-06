Com foco em captar mulheres, Neoenergia abre vagas para curso

Serão 108 vagas, sendo 78 reservadas para mulheres. Inscrições vão até o dia próximo dia 8

A Escola de Eletricistas da Neoenergia Brasília anunciou nesta terça-feira (28) a abertura de inscrições para curso de redes de distribuição de energia elétrica. Serão 108 vagas, sendo 78 reservadas para mulheres.

As inscrições vão até o dia 8 de julho ou até atingir o número limite de 1 mil inscritos. Serão abertas duas turmas: uma no Gama, exclusiva para mulheres, e uma em Sobradinho, mista. Para se inscrever, basta clicar no link. As aulas teóricas serão remotas, e as práticas, presenciais.

A iniciativa, afirma a Neoenergia, tem o objetivo de “ampliar a oportunidade de uma nova profissão para mulheres, contribuindo, principalmente, para a equidade de gênero em profissões majoritariamente masculinas”. A escola dá a possibilidade de as alunas integrarem o quadro de funcionários da empresa após o curso.

