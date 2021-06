Codeplan seleciona pesquisadores por meio de três editais

Com temáticas diversas, as bolsas vão de 5 a 7 meses. Veja o edital completo ao fim do texto

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) lançou três editais de Chamada Pública para seleção de pesquisadores. Os escolhidos atuarão em projetos de pesquisas que atendem demandas prioritárias de órgãos e entidades do GDF.

Os editais são:

Mapa do Emprego Verde

om objetivo de analisar o mercado de trabalho verde e seu potencial de crescimento no Distrito Federal para orientar políticas que visem a redução do desemprego, aumento da sustentabilidade econômica, vida da população e qualidade ambiental, o projeto de pesquisa, organizado pela Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais (Deura), abordará questões como a falta de soluções voltadas para iniciar novos negócios, empregos e mercados sustentáveis que impactam positivamente para a sustentabilidade do meio ambiente.

Serão oferecidas três bolsas com duração estimada de 7 meses. O edital faz parte da Chamada Pública Nº 01/2021 e está disponível no site da Codeplan. A seleção será implementada pela própria companhia e o envio das candidaturas deve ser realizado até o 11 de junho.

Projeções demográficas do Distrito Federal por região administrativa: 2020 – 2030

O projeto tem como finalidade projetar a população por sexo e idade, no período de dez anos, subsidiando o planejamento e desenvolvimento de políticas públicas na área de Educação, Saúde, entre outros.

Daienne Machado, diretora de estudos e políticas sociais da Codeplan, explica: “O projeto permitirá à Codeplan projetar a população do DF por sexo e idade para 2020 a 2030 tanto no cenário tendencial como em cenários exploratórios, que consideram possíveis mudanças no território. Conhecer essas informações é essencial para gestores do DF planejarem suas políticas”.

A proposta desenvolvida pela Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Dieps), faz parte do edital de Chamada Pública Nº 02/2021 e está disponível no site da Codeplan, e concederá quatro bolsas, com duração de cinco meses e aos interessados as candidaturas irão até 16 de junho.

Diagnóstico da rede de atendimento das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no DF

O projeto pretende diagnosticar a rede de atendimento TEA na capital, uma vez que esse diagnóstico servirá para identificar lacunas nas redes de ajuda e orientar pessoas com TEA e seus familiares a indelicadeza serviços, projetos e programas existentes relacionados a mesma. Também desenvolvido pela Dieps, o edital faz parte da Chamada Pública Nº 03/2021 e oferecerá três bolsas com duração estimada de sete meses. A seleção será implementada pela própria companhia, os interessados, devem enviar suas candidaturas entre 11 de junho e 02 de julho.

Para Jean Lima, presidente da Codeplan, “entender como funciona a rede de atendimento de pessoas com qualquer tipo de necessidade especial é fundamental para que se possa melhorar cada vez mais a prestação de serviços e para que se possa otimizar a elaboração de políticas públicas que busquem a inclusão e a plena participação de pessoas, no caso deste edital, com transtorno do espectro autista na vida em sociedade, e em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Acesse o edital completo