CIEE abre processo seletivo para Caixa Econômica Federal

Estudantes de nível médio, técnico e superior interessados devem fazer sua inscrição no site do CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Engenharias.

O processo é dividido em três partes: inscrição, prova on-line e entrevista. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE até o dia 31 de maio.

Os selecionados de nível médio e técnico recebem bolsa-auxílio de R$400 mensais, em jornadas de 20h semanais, ou R$500, por mês, quando o período for de 25h por semana. Já a bolsa-auxílio dos universitários, é de R$1000 mensais, com expediente de 25h semanais. Todos os estudantes recebem auxílio-transporte de R$130 por mês.