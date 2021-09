Candidate-se! Conheça o próximo unicórnio latino-americano

Mesmo com a crise econômica gerada pela pandemia da COVID-19, empresas de soluções tecnológicas surgem diariamente com grandes oportunidades. É o caso da BairesDev localizada em São Francisco (EUA). A empresa está sendo considerada o próximo unicórnio latino-americano e foi reconhecida como uma das empresas privadas que mais crescem na região.

O compromisso da BairesDev é dar aos clientes a chance de trabalhar com o TOP 1% de talentos de TI da América Latina. Para atingir essa meta eles cumprem uma rigorosa metodologia de recrutamento. Mas não se assuste! É um processo composto por uma variedade de exercícios específicos para quem está na área – como avaliar as habilidades de resolução de problemas – e desafios que visam encontrar esse talento. Então se você acredita ter o conhecimento necessário e deseja ter em seu currículo uma empresa cotada como o próximo unicórnio da América Latina, acompanhe este texto até o fim.

Breve histórico da BairesDev

Surgida de uma ideia inicial em 2009, um grupo de empreendedores e ex-engenheiros de software descobriram uma lacuna fundamental do mercado: talentos inexplorados de TI na América Latina.

Ao estabelecer equipes de engenheiros de software bilíngues experientes nas principais cidades da região, eles eliminaram os obstáculos de fusos horários e diferenças culturais com clientes internacionais e se concentraram em fornecer soluções tecnológicas exclusivas para impulsionar o crescimento dos negócios. Logo eles expandiram as operações na Argentina, Brasil, Colômbia e México. Pouco depois, eles abriram os escritórios de São Francisco (CA) e Harvard (MA).

Em 2015, a BairesDev havia consolidado seu processo de seleção e estava recebendo mais de 100 mil inscrições de candidatos por ano, o que permitiu contratar apenas o top 1% de talentos de TI. O crescimento exponencial levou à instalação de polos inovadores em quase todos os países da região, proporcionando talentos especializados para garantir resultados de alta qualidade e eficiência para seus clientes.

A BairesDev trabalha com startups, empresas de médio porte e mais de 10% das empresas da Fortune 500. Com uma equipe de mais de 3000 especialistas em diversas tecnologias, metodologias e estruturas, a BairesDev está expandindo suas operações para o resto do mundo.

O processo de seleção

O processo de seleção dos candidatos é dividido em várias etapas:

1) A triagem começa já na primeira fase, quando a BairesDev recebe 1,2 milhão de candidaturas anualmente em seu site. Nessa etapa, um conjunto de algoritmos analisa cada candidato para a posição mais apropriada, de acordo com o seu currículo.

2) Mas não deixe o número de concorrentes te desanimar! Uma vez que cada candidato é relacionado à vaga correspondente, a plataforma da BairesDev seleciona de forma automática um conjunto que varia entre oito e 12 testes online, diretamente linkados as habilidades buscadas pela empresa. Além deles, o candidato deve se submeter a testes de inglês e QI.

3) A BairesDev conta com mais de 80 testes diferentes, aplicados de acordo com as habilidades. Um desenvolvedor Java, por exemplo, terá de realizar avaliações de Programação Orientada a objetos, Front End, SQL, etc.

4) Uma vez aprovado nos testes online, o candidato conversa com membros da equipe de RH, que avaliarão skills como forma de se comunicar, personalidade e comprometimento. Superada essa etapa, ele será submetido à provas escritas mais específicas, para que seus conhecimentos técnicos e seu comportamento diante de projetos que exigem criatividade.

5) A quinta, e última, etapa de contratação envolve uma equipe de especialistas técnicos. Nesta fase são feitas perguntas específicas relacionadas a projetos futuros em que o candidato pode se envolver, sendo que a avaliação inclui resolução de problemas em tempo real.

Depois de atravessar essas cinco etapas, os candidatos estão aptos a trabalhar para BairesDev. Ficou interessado? Visite o site da BairesDev e saiba mais sobre as vagas disponíveis.

Benefícios de trabalho

Entre os benefícios de trabalhar na BairesDev estão a flexibilidade nos horários e a possibilidade de trabalhar de casa, a partir de qualquer lugar do mundo. Os funcionários da empresa contam com treinamento contínuo nas tecnologias e padrões da indústria mais recentes, além de aulas de inglês e espanhol. Dependendo do projeto, o colaborador ainda pode estar qualificado para viajar ou se realocar em outros países.

“A BairesDev assumiu um compromisso vitalício com a diversidade e está constantemente pensando em novas formas de garantir essa diversidade. Porque, mesmo que nossa obsessão com o talento nos tenha ajudado a criar equipes diversas, sempre há algo mais que podemos fazer”, acredita Azorín. “Esse é o caminho que estamos trilhando agora – o caminho para crescer ainda mais não apenas como um negócio, mas como um ator social que deve sempre ter a diversidade como prioridade principal”, completa o executivo.

Mais informação: bairesdev.com

