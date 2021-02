BRB convoca 50 aprovados no concurso público de 2019

Nesta segunda-feira (1º), o Banco de Brasília (BRB) publicará, no Diário Oficial do Distrito Federal, a convocação para a sexta turma de aprovados no concurso público da instituição realizado em 2019

Nesta segunda-feira (1º), o Banco de Brasília (BRB) publicará, no Diário Oficial do Distrito Federal, a convocação para a sexta turma de aprovados no concurso público da instituição realizado em 2019. Nesta fase, serão chamados 50 escriturários. Somados aos 248 convocados nas cinco turmas anteriores, o número de pessoas chamadas para o BRB desde o início das convocações, em 2020, chega a 298 (214 escriturários, 64 analistas de TI, 1 engenheiro do trabalho, 3 médicos do trabalho e 16 advogados). “Entramos em 2021 com foco na expansão dos negócios do BRB. Para isso, esse reforço de pessoal em nossas equipes é muito importante. Seguiremos atuando para tornar o BRB um banco, cada vez mais, completo, digital, ágil e inovador”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Exames O salário para o cargo de escriturário é de R$ 3.392,50, e a carga horária é de 30 horas semanais. Os 50 convocados da sexta turma serão submetidos aos exames previstos em edital, sob responsabilidade do BRB. Eles deverão apresentar a documentação solicitada no prazo estipulado. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Cumpridas as etapas de avaliação médica e de entrega de documentos, os aprovados passarão por processo de integração e onboarding digital, por conta da pandemia da Covid-19, e respeitando todos os protocolos de saúde. As informações são da Agência Brasília CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE