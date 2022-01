Canadá: evento gratuito oferece bolsas de estudo e oportunidades de carreira no país

A 1ª Feira Online de Ensino Superior YouCANada, entre os dias 1 e 3 de fevereiro, tem oportunidades para bolsa de estudos e carreira no Canadá

Cursar uma universidade no exterior e seguir carreira por lá é um sonho para a grande maioria das pessoas. Por isso, a SEDA Intercâmbios, agência que já levou mais de 5 mil estudantes ao exterior, irá realizar a 1ª Feira Online de Ensino Superior YouCANada, nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro. Além de bolsas que chegam a R$ 45 mil e outras que variam de 15 a 50% do valor do curso, a empresa irá apresentar uma linha de crédito estudantil humanizado, totalmente diferente dos créditos tradicionais para quem quiser viver essa experiência no Canadá.

Quem precisa recorrer a um empréstimo para financiar os estudos, costuma se deparar com uma grande burocracia e uma minuciosa análise do histórico financeiro. Nesse cenário, normalmente, as taxas de juros menores são oferecidas justamente aos que tem as melhores condições financeiras. A SEDA resolveu alterar essa lógica. “Nós estamos interessados na capacidade futura dos estudantes, no potencial de sucesso de cada um. Por isso, iremos oferecer uma linha de crédito estudantil totalmente diferente do que existe no mercado, proporcionando que mais pessoas estudem no exterior. Normalmente, se analisa o passado da pessoa. Nós estamos olhando para o futuro delas”, destaca o CEO, Helicon Alvares.

Para fazer a análise do crédito, a empresa irá utilizar inteligência artificial que, entre outras questões, irá analisar o perfil do LinkedIn, buscando entender o nível de qualificação profissional. “Foi criada uma espécie de sistema de pontuação. Será analisada também a instituição de ensino, segmento e curso escolhido pelo candidato. Quanto mais empregabilidade o aluno tiver, maiores são as chances de aprovação”, explica.

Todos os participantes do evento serão elegíveis ao programa de crédito, que pode chegar a até 95% do valor do curso. “O ideal é o aluno solicitar o crédito para acelerar seu projeto e pagar pelo menos o primeiro ano dos seus estudos. Depois, trabalhando no Canadá e ganhando em Dólar, é possível arcar com as mensalidades da universidade e as parcelas do financiamento, que podem ser em até 36 vezes. A análise é feita de forma gratuita, simples, rápida e sem compromisso.

Com objetivo de orientar e preparar bem os futuros alunos, o evento terá painéis com especialistas em empregabilidade, inovação, empreendedorismo, tecnologia e até sobre o mercado de games. “Teremos dicas e informações valiosas de especialistas inseridos no mercado canadense. O contato direto com quem já vive lá é fundamental para ajudar os candidatos na tomada de decisão”, afirma Alvares.

Grandes universidades irão apresentar suas opções de cursos durante o evento. Entre elas, a UCW – University Canada West, de Vancouver, com os cursos de MBAs e bacharelados em diversas áreas. Outra opção é a Trebas Institute, de Montreal, com programas de E-Commerce, Audio e Vídeo, Big Data e Business Intelligence. A CCTB – Canadian College of Tecnology and Business, de Vancouver, oferece Cyber Security, UI/UX, Data Base Analyst e Software Developer. Já a TSOM – Toronto School of Management, com cursos técnicos de marketing digital, turismo e hospitalidade, e a Niagara College, ambas de Toronto, tem opções de pós-graduação em RH e Business.

Para quem deseja entrar na indústria de games, a melhor opção é a LaSalle College, com campus em Vancouver e Montreal, com o curso Games Design & VFX (efeitos especiais). Uma outra opção de província é Calgary. O tradicional Bow Valley College oferece cursos de Human Resources, Medical Office Assistant, Business Administration, Digital Marketing, entre outros. Na província do Atlântico, Terra Nova e Labrador, a CNA oferece mais de 27 cursos nas áreas de Comprehensive Arts and Science, Business Administration, Computer Systems, Construction e Industrial Electrician.

Boa parte desses programas dão direito ao PGWP (Post-Graduation Work Permit Program), que é um visto com permissão de trabalho de até três anos após o término do curso.

Quem já se imagina morando no Canadá não pode ficar de fora desse evento. As inscrições devem ser feitas no https://bit.ly/-youcanada até o dia 01 de fevereiro.

Serviço:

1ª Feira Online de Ensino Superior YouCANada.

Dias 01, 02 e 03 de fevereiro, das 18h às 20h30

Inscrições: https://bit.ly/-youcanada