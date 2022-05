Banca organizadora assina contrato para concurso do CRMV DF

A banca será o Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest). A assinatura do contrato ocorreu no último dia 11

Nesta terça-feira (17), foi publicado no Diário Oficial da União um extrato de contrato com a banca organizadora para o concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal).

A banca será o Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest). A assinatura do contrato ocorreu no último dia 11 de maio, com duração pelo período de doze meses..

*Com informações do JC Concursos