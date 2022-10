550 vagas abertas em cursos gratuitos de capacitação no DF

Os projetos Desenvolve Audiovisual, Juventude Digital e Nos Bastidores são indicados para quem quer se qualifica

Para quem deseja se capacitar e conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho na área que gosta e admira, o momento é agora no DF. São 550 oportunidades em 3 projetos: Desenvolve Audiovisual, voltado para o segmento de imagens e sons, o Juventude Digital, voltado para estimular a criação de novos projetos culturais e criativos, e o Nos Bastidores, idealizado justamente para quem quer trabalhar com iluminação cênica. As aulas são presenciais, mas as inscrições devem ser feitas pela internet.

Desenvolve Audiovisual

Aos interessados em trabalhar com o universo audiovisual, a chance é agora. O projeto Desenvolve Audiovisual está com inscrições abertas e gratuitas em 3 cursos: Produção, direção de curta-metragem, Produção Audiovisual para Redes Sociais e Produção de Podcast. Os cursos vão acontecer na Região Administrativa do Varjão, do dia 03 ao dia 17 de outubro, com aulas no período da manhã: das 8h às 12h; e da tarde: das 14h às 18h.

O objetivo da iniciativa, realizada pela Associação Luta Pela Vida, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF, é fomentar o segmento audiovisual, dando a oportunidade de capacitação para futuros profissionais, entre eles jovens e adultos. São 300 vagas disponíveis, sendo 50 por turma, e as aulas acontecem nos dois turnos (matutino e vespertino), de segunda a sexta, exceto feriados.

Será possível ainda certificado em até dois cursos oferecidos, pois as aulas vão acontecer simultaneamente tornando possível assistir uma no primeiro horário, e outra no segundo. As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível na bio do Instagram do projeto (@desenvolveaudiovisual) e informações extras podem ser obtidas pelo telefone (61) 9 9325-2216 ou no email.

Juventude Digital

O projeto Juventude Digital, realizado pelo Instituto Eleva, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está com 150 vagas abertas e inscrições disponíveis em dois cursos: “Criatividade, Juventude e Talento” e “Informática básica como base para fomento da Economia Criativa”. O objetivo é incentivar e estimular cada vez mais a criação e o desenvolvimento de projetos culturais e criativos no DF. Os cursos acontecem de forma presencial na Faculdade Cerrado, em Taguatinga, de 17 a 28 de outubro.

O Juventude Digital tem o intuito de incentivar jovens e adultos, a partir dos 16 anos, a usarem a sua criatividade para impactar e desenvolver a sociedade de forma positiva. O curso “Criatividade, Juventude e Talento “ acontece no turno matutino, de 08h às 12h, já o curso “Informática básica como base para fomento da Economia Criativa” será realizado nos turnos vespertino (13h às 17h) e noturno (18h às 22h). São 50 vagas por turma e as inscrições podem ser feitas por um link na internet.

Em ambos os cursos, os alunos ganharão um certificado de conclusão. Para mais informações sobre o projeto, os interessados devem entrar em contato com o telefone (61) (61) 9 9312-3569

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos Bastidores

Pensando em capacitar novos profissionais, a Associação Luta Pela Vida criou o projeto “Nos Bastidores” – Oficina de iluminação cênica. O projeto gratuito acontecerá entre os dias 14 de outubro e 04 de novembro, de terça a sexta, de 14h às 18h, no Espaço Cultural Renato Russo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link da bio do Instagram @nosbastidoresdf ou pelo formulário.

A oficina contará com conteúdo teórico e prático, com duração de 40 horas/aula, para iluminadores, técnicos, assistentes e interessados, a partir dos 16 anos. O projeto pretende capacitar 100 participantes, com certificação, para atuação no universo da iluminação a partir de fundamentação teórica, demonstrações de práticas e técnicas, apresentação e manuseio de equipamentos destinados a produções nas áreas de iluminação cênica na atual realidade do mercado e suas tecnologias.

Desenvolve Audiovisual

Local: Espaço de Multifunções do Varjão – Quadra 2, conjunto “A”. Lotes 13/14.

Instagram: @desenvolveaudiovisual

Inscrições: link

Contato: (61) 9 9325-2216 e por e-mail

Juventude Digital

Quando: 17 a 28 de outubro

Onde: Faculdade Cerrado – CSE 06, Lote 32, Taguatinga Sul

Inscrições: este link até 16 de outubro

Mais informações: (61) 9 9312-3569

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nos Bastidores” – Oficina de Iluminação

Quando: 14 de outubro a 04 de novembro

Onde: Espaço Cultural Renato Russo – CRS 508 Bloco A – Asa Sul

Inscrições: link na bio do instagram @nosbastidoresdf ou formulário

Mais informações: (61) 99325-2216