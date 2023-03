3 dicas para inovar no seu negócio

Para se destacar no seu ramo de atuação, não basta abrir uma loja – seja física ou virtual – e oferecer uma variedade de produtos e serviços. Para gerar vantagem competitiva e se colocar à frente dos seus concorrentes, é preciso estar atento às novidades do mercado e não ter medo de aderir a novos procedimentos quando necessário.

Desse modo, hoje daremos algumas dicas sobre como inovar no seu negócio e atrair ainda mais clientes. Confira!

Empreendedorismo: o que é?

O empreendedorismo está relacionado à capacidade do indivíduo em encontrar soluções e/ou oportunidades diante de um problema pelo qual as pessoas estejam passando. Essa solução pode ser a criação de uma empresa, um projeto ou até mesmo um movimento social.

Especialistas nesse tema afirmam que a inovação e o empreendedorismo caminham lado a lado, sendo o empreendedor o responsável pelo surgimento de novos conceitos e ideias.

O Brasil, por sua vez, é um país com muitos empreendedores. Para se ter uma ideia, aproximadamente 50 milhões de pessoas empreendem no país, representando 24% da população total. Isso quer dizer que 1 a cada 4 pessoas decidiram inovar e oferecer novas alternativas à sociedade.

No próximo tópico, falaremos como isso se aplica a sua empresa e o que fazer para se destacar no mercado.

Como atender melhor o seu cliente?

Estar atento às necessidades do cliente é fundamental para o crescimento de qualquer negócio. Afinal, somente dessa forma será possível obter insights precisos capazes de melhorar sua experiência de compra.

Contudo, existem algumas práticas importantes que você pode aderir para que seu público se sinta mais confortável ao se relacionar com a sua empresa. Vamos a elas:

Forneça respostas de maneira ágil

Demonstre interesse pelas opiniões do seu cliente

Seja sempre o mais transparente possível

Opte pelo atendimento humanizado

Tenha um sistema de gestão (ERP)

Faça a integração de todos os canais de comunicação (Omnichannel)

Realize o monitoramento das suas redes sociais

Invista no atendimento automatizado via chat

Como trazer inovação?

O processo de inovação envolve uma série de fatores que vão desde a cultura da empresa até a capacidade de investimento. Abaixo, listamos 3 dicas essenciais de inovação que irão colocar a sua empresa no caminho do desenvolvimento:

Esteja sempre aberto a novas ideias. Incentive seus funcionários a darem opiniões e a trazerem novas soluções para problemas que porventura aparecerem.

Desenvolva um espaço onde a criatividade possa ser aflorada. Ambientes com cores vivas, salas mais confortáveis e a adoção de uma linguagem menos formal podem contribuir com esse processo.

Pluralize a sua equipe. Contar com colaboradores de diferentes culturas, qualificações e pensamentos contribui para um ambiente inovador e disruptivo.

Quais métodos de pagamento devem estar disponíveis para os clientes?

Conforme falamos anteriormente, buscar por alternativas para aprimorar a experiência de compra do seu público é um passo primordial rumo ao sucesso da empresa.

Nesse sentido, permitir que sua persona escolha a melhor forma de pagamento ao concluir uma transação, pode ser importante em diferentes aspectos, inclusive no processo de fidelização.

Atualmente, as opções de pagamento mais utilizadas pelos comerciantes são:

Dinheiro

Cartão de crédito e débito

QR code

Pix

Carteiras digitais

NFC (cobrança por aproximação)

Vale a pena ter maquininha de cartão de crédito?

A princípio, a resposta para essa pergunta é muito simples: sim, vale muito a pena.

Em suma, caso você possua uma loja física, não existe outra forma de disponibilizar essas opções de pagamento sem a aquisição de uma maquininha de cartão.

Entretanto, antes de adquirir a sua, é preciso saber que nem todos os dispositivos do mercado oferecem essas funções.

Assim, a minizinha chip 3 e a moderninha x, da Pagseguro, são dois excelentes aparelhos para quem deseja inovar sem ter que pagar muito por isso.

Veja que ambas as maquininhas estão equipadas com os métodos de pagamentos mais utilizados do mercado, garantindo que você não perca nenhuma venda.

Além disso, a Pagseguro não cobra taxa nos primeiros 30 dias de uso. Em outras palavras, tudo o que a sua empresa vender dentro desse período vai direto para sua conta – confira regulamento no site.

Para mais informações, clique em um dos links que disponibilizamos acima e fale agora mesmo um especialista.