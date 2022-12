2023 será marcado por grandes concursos em Goiás

Certames do estado vizinho prometem ser uma boa alternativa para aqueles que desejam construir uma carreira de sucesso

Gabriel de Sousa

[email protected]

Como informado anteriormente pela sessão Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, o ano de 2023 trará um verdadeiro festival de processos seletivos para o DF, com 23 certames previstos para acontecer em breve. Porém, os brasilienses podem se entusiasmar com outras oportunidades que vão sair no estado de Goiás, que também terá um ano recheado de novos certames.

Recentemente, dois editais esperados foram publicados, atraindo competidores goianos e brasilienses. Um deles é o do Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região (TRT/GO), que oferece 24 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, abrindo oportunidades para concurseiros de nível médio e superior.

As remunerações são os grandes atrativos deste concurso, com salários mensais que variam de R$ 7.591,37 a R$ 14.271,70. As inscrições estão abertas até o dia 4 de janeiro no site da Fundação Carlos Chagas, que é a banca organizadora do concurso, no endereço eletrônico: www.concursosfcc.com.br. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 70 a R$ 90. As provas objetivas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro.

O outro certame é o da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (SEMAD/GO), que abriu um edital com 196 vagas para analistas e técnicos ambientais. Os salários iniciais variam entre R$ 4.020,09 a R$ 5.576,26, e o concurso também abrange candidatos com nível médio e superior.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de janeiro no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), a partir do endereço eletrônico: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/413. É necessário pagar uma taxa de inscrição que varia de R$ 100 a R$ 120. As provas objetivas serão aplicadas nos dias 5 de março (analistas) e 12 de março (técnicos).

Também estão abertos editais para o serviço público em prefeituras de municípios goianos, como Castelândia, Uirapuru, Montividiu, Ináciolândia e Britânia. Um destaque do Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília está no concurso da prefeitura de Cristalina, cidade do Entorno do DF, que disponibilizou um concurso com 29 vagas com salários iniciais de R$ R$ 2.057,04 a R$ 8.099,52, que serão destinadas para candidatos de nível técnico e superior

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As vagas estão distribuídas entre as funções de enfermeiro (5); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (3); nutricionista (2); psicólogo (2) e técnico de enfermagem (15). As inscrições serão abertas no dia 5 de janeiro, com uma taxa de inscrição de R$ 70 a R$ 80. Já a prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 26 de março de 2023.

Mais concursos vindo aí!

Alguns concursos goianos já estão com a sua banca organizadora definida, com os seus editais podendo ser publicados a qualquer momento. É o caso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), que definiu o Instituto Quadrix como coordenador do seu certame que deve contratar profissionais para cargos administrativos de nível médio e superior.

Outro órgão que definiu a sua banca organizadora do seu próximo concurso foi a Superintendência Polícia Científica do Estado do Goiás (SPTC/GO), que deve prover um certame com 210 vagas para novos auxiliares de autópsia de 3ª Classe; peritos criminais de 3ª Classe e médicos legista de 3ª Classe, cargos estes que podem ser preenchidos por candidatos de nível médio e superior. O certame vai ser organizado pelo Instituto AOCP, e as remunerações vão de R$ 3.978,19 a até R$ 7.648,67.

Um certame que já possui uma comissão formada é o da Câmara Municipal de Goiânia, que futuramente irá abrir uma seleção para diversas carreiras de nível médio e superior. As remunerações para os cargos que serão preenchidos variam de R$ 4.379,33 a R$ 6.737,44.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) também formou uma comissão para elaborar um novo processo seletivo para auxiliares, operadores, técnicos e analistas. Os cargos poderão ser ocupados por concurseiros de todas as formações, desde o ensino fundamental até o superior.

Concursos com comissões em formação

Outros futuros certames goianos estão ainda formando as suas comissões, com novidades podendo ser divulgadas já no ano que vem. Um deles é o da Secretaria Municipal de Finanças de Goiânia, que vai ofertar 43 vagas imediatas e 100 para o cadastro reserva de novos auditores de nível superior. Os vencimentos para a função são bastante atraentes, e variam de R$ 13.549,39 a R$ 15.846,67.

Também haverá um futuro concurso do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Goiás (Core/GO), que irá nomear novos fiscais e assistentes administrativos. A previsão é que sejam ofertadas quatro vagas que terão salários iniciais de R$ 2.649 a R$ 3.220.

Certames anunciados e autorizados

No início de setembro deste ano, o diretor-geral da Polícia Penal de Goiás, Josimar Pires Nicolau, anunciou em suas redes sociais que a corporação terá um novo concurso público que oferecerá 500 vagas no primeiro semestre de 2023. A previsão é que o certame seja apenas para o nível superior, com a remuneração inicial de R$ 4.800.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro anúncio que movimentou as redes sociais foi o do Comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, Wellington Paranhos, que afirmou que está trabalhando para publicar, no segundo semestre de 2023, o edital do novo concurso da corporação que irá ofertar 700 vagas para a função de guarda municipal. A remuneração inicial é de R$ 3.100.

Ano de excelentes novidades

Em uma entrevista exclusiva com a equipe do Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, Eduardo Cambuy, professor do Gran Cursos Online, avaliou que os concursos goianos podem ser uma boa pedida para os brasilienses, mas pontua a diferença do número de certames e a faixa salarial ofertadas pelas duas unidades federativas. “No Goiás, também temos excelentes oportunidades, não tantas e tão bem remuneradas quanto as do DF, mas haverá sim boas oportunidades.”, explica.

Um concurso destacado pelo especialista é o do TRT/GO, que é um concurso amplamente esperado pelos concurseiros devido as suas remunerações e adicionais atraentes. “Apesar de ser um tribunal regional, tem toda a estrutura e parâmetro federal. Então, vai ter remunerações e benefícios dos cargos federais, e todas as vinculações que o Conselho Nacional de Justiça estipula”, afirma Cambuy.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o professor, algumas diferenças podem ser sentidas pelo candidato brasiliense, como a questão da concorrência e da abstenção que variam de acordo com as regiões goianas. Sobre os conteúdos, Eduardo pontua que podem haver alterações em questões legislativas locais, mas os conhecimentos principais são os mesmos que os cobrados em seleções da capital federal. “Ao invés de estudar a Lei Orgânica do DF, o candidato vai estudar a constituição estadual de Goiás. Então algumas correlações de matérias vão mudar, mas a essência não muda”, conclui o especialista.