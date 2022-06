2022 é o ano para quem sonha em ser policial

Além do concurso da PMDF e da PCDF, que devem ser realizados até o fim do ano, outros processos seletivos pelo país surgem como oportunidades

Desde a infância, milhares de pessoas carregam consigo o sonho de ser policial e atuar pela proteção da sua comunidade. Além disso, as remunerações atrativas destinadas para os que trabalham com a segurança pública, fazem com que os processos de seleção para o setor contem sempre com uma intensa concorrência.

Neste segundo semestre de 2022 não será diferente, e com um grande leque de concursos públicos previstos não só na capital federal, como em diversos estados do país, este ano ainda reserva várias oportunidades de ouro para a realização destes sonhos.

No DF, os que aguardam ansiosamente a seleção da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que irá reservar 2.100 vagas para soldado, receberam uma atualização importante na manhã desta última sexta-feira (17). Em suas redes sociais, o governador Ibaneis Rocha (MDB), informou que o edital do processo seletivo deve sair até o fim de 2022. “A previsão é que o concurso ocorra neste ano sim, mas mais para o final do ano. Ele já está autorizado e com comissão formada para a realização do certame”, disse o mandatário local.

Como já foi noticiado anteriormente na editoria de Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, três concursos para a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também estão previstos. Um deles para a área administrativa, com 740 vagas imediatas e reservas, o segundo destina 150 oportunidades para novos delegados, enquanto o terceiro irá recrutar 150 pessoas para exercer a função de agente de custódia.

O certame para a área administrativa está em processo de “elaboração básica”, enquanto o concurso para delegados teve o seu regulamento publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) do dia 27 de maio. Por último, a última novidade do processo seletivo de agentes foi a sua autorização divulgada no DODF do dia 20 de abril.

Vagas para policiais em todo o país

Em uma entrevista exclusiva para o Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, a delegada de polícia e coordenadora do Gran Cursos Online, Luana Davico, explicou que as oportunidades para os que desejam ingressar no ramo policial estão espalhadas por todo o Brasil. De acordo com ela, a área conta com demandas contínuas, o que acaba obrigando os governos dos estados a realizarem novos processos seletivos.

“A segurança pública é uma demanda imparável. Ele está dentro do que são considerados serviços essenciais de Estado. Você tem demandas anuais como aposentadorias, infelizmente temos também a questão dos óbitos, além de outras diversas situações que ficam forçando que os concursos públicos saiam um atrás do outro”, disse a especialista.

Segundo ela, além do Distrito Federal, estão previstos concursos para a segurança pública de diversos estados como Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Acre e Tocantins. A especialista explica que estes concursos, por conta do avanço das tecnologias de informação, vem se modernizando, contando com candidatos ainda mais capacitados, fato que deve depreender a atenção do concurseiro durante a sua preparação.

Concursos no DF e Goiás atraem moradores de outros estados

Como já é do conhecimento popular, o concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) é um dos certames mais concorridos e comentados de todo o país. Por ser uma das corporações militares que possuem melhores remunerações e benefícios, além de historicamente nomear todos os seus aprovados, a próxima seleção deverá contar com participantes de várias partes do Brasil.

“O Distrito Federal valoriza os seus policiais de forma efetiva, e pelo fato, obviamente, do Distrito Federal ter esse atrativo em habitação, recursos e em fixação de residência. O concurso da PMDF sempre é um concurso de alto nível e padrão, e acontece que em todos os seus concursos, ele acaba tendo um chamativo de todos os estados”, comenta Davico.

A coordenadora comenta também que os interessados em realizar o processo seletivo que selecionará novos delegados para a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), devem ter consciência da complexidade do certame. “É necessário que as pessoas se atentem que é um concurso bem específico. É um concurso que conta com nove etapas, é bem longo. Para delegados no DF, ele conta com prova objetiva, prova subjetiva, prova oral… No Distrito Federal, é exigido a prática jurídica de três anos para o cargo, que não considera estágios de graduação e pós-graduação”, observa.

O ano de 2022 também irá oferecer oportunidades para os que desejam atuar na segurança pública do nosso estado vizinho, já que um concurso da Polícia Civil de Goiás (PCGO) também deve ser realizado até dezembro, oferecendo 850 vagas. Destas, 560 serão para agente, 200 para escrivão, 60 para papiloscopista e 44 para delegados.

Aliás, o certame está em um processo mais avançado que o da PCDF, tendo a sua banca organizadora já selecionada, que será o Instituto AOCP, a mesma que atualmente está organizando a seleção da Polícia Penal do DF, que terá a prova objetiva aplicadas no dia 3 de julho.

“A Polícia Civil de Goiás, atualmente, também é conhecida por ser uma das polícias mais bem pagas do Brasil. Chama a atenção também o atrativo de moradia, já que é um estado que não possui um alto custo de moradia, algo que algumas pessoas podem ponderar do Distrito Federal”, observa a especialista.

Estratégias são necessárias para a aprovação

Como dica aos concurseiros, Luana Davico, observa que para o sonho da nomeação se tornar realidade, os interessados em ingressar na área da segurança pública devem estabelecer novas rotinas de aprendizagem. “Estratégias de estudo, organização e disciplina são extremamente necessárias, mas lógico que deve ter aproveitamento de tempo. A partir do momento que nós temos um concurso que já está para sair, o aluno já deve começar a estudar neste momento”, observa.

Nessas rotinas de estudo, não deve faltar a aferição em seleções anteriores. É importante analisar como foram feitos os certames anteriores, que podem trazer pistas sobre como serão as avaliações de cada banca organizadora e de cada secretaria estadual. Além disso, Davico chama a atenção para o cuidado com a saúde mental dos estudantes, e orienta que cada concurseiro deve respeitar o seu tempo, evitando complicações de saúde.

“Trabalhar com a ideia das últimas bancas, dos últimos concursos, das últimas provas. Gerenciar imediatamente o seu tempo, para que você possa realmente se organizar e estabelecer metas, e é muito importante que você estabeleça metas que você consiga cumprir”, conclui a especialista.

