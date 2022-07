Com gol de Fred, Manchester United goleia Liverpool em amistoso de pré-temporada

À exceção de Cristiano Ronaldo, dispensado das partidas de pré-temporada, o United contou com praticamente força máxima nesta terça

Mesmo sem contar com Cristiano Ronaldo, o Manchester United iniciou sua pré-temporada com goleada sobre o Liverpool, nesta terça-feira. Jogando em Bangcoc, o United, agora comandado pelo técnico holandês Erik ten Hag, aplicou 4 a 0 no rival, com direito a um belo gol de cobertura do volante brasileiro Fred.

Foi o primeiro amistoso das duas equipes em preparação para a nova temporada europeia, que começa em agosto. À exceção de Cristiano Ronaldo, dispensado das partidas de pré-temporada, o United contou com praticamente força máxima nesta terça. O setor ofensivo contou com Bruno Fernandes, Sancho, Martial e Rashford.

Do outro lado, o técnico Jürgen Klopp apostou nos testes e colocou em campo nada menos que 32 jogadores ao longo deste primeiro amistoso da pré-temporada. O goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino começaram entre os 11. Fabinho entrou no decorrer da partida, assim como os demais titulares. Reforços para a nova temporada, Fábio Carvalho e Darwin Núñez também estiveram em campo no Rajamangala Stadium.

Exibindo entrosamento claramente superior ao rival, o United não teve problemas para construir a goleada. Aos 12 minutos, Sancho aproveitou erro da defesa do Liverpool e bateu da entrada da área para as redes. Perdido em campo, o Liverpool atacou menos. Mas, no primeiro tempo, acertou a trave duas vezes.

O time de Manchester aumentou a vantagem aos 30, quando a defesa do Liverpool deu rebote e Fred acertou lindo chute, de cobertura, superando Alisson. Três minutos depois, Martial disparou pela direita, entrou na área e bateu na saída do goleiro brasileiro.

O segundo tempo foi menos movimentado para ambos os ataques. Totalmente modificado, o Liverpool voltou a sofrer com os erros na defesa. Num deles, o United selou a goleada, aos 31, com gol de Pellistri.

A equipe de Klopp volta a campo na sexta-feira para o amistoso com o Crystal Palace. No mesmo dia, o United enfrentará o Melbourne Victory.

Por: Estadão Conteúdo