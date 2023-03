Coluna Lia Dinorah

NÃO SE APOSENTE DA VIDA

Há décadas venho dizendo: aposentar-se do trabalho não significa aposentar-se da vida. Ela continua pela Eternidade. Portanto, é um erro descartar grandes valores porque estão “em idade avançada”. Descobertas importantíssimas foram feitas por homens e mulheres quando ultrapassavam os 60, 70 ou 80 anos. É preciso aliar ao patrimônio da experiência dos mais velhos a energia dadivosa dos mais moços. Jovens, jamais se esqueçam de que amanhã vocês envelhecerão também… Se quiserem manter a chama da Esperança, a mesma feição juvenil, o vigor, apesar das naturais rugas do tempo e dos sempre belos cabelos brancos, pratiquem o Bem. Não há outro caminho. É o Espírito que fortalece o nosso ânimo, que nos concede a beleza eterna da simpatia. Não existe melhor cosmético do que a consciência tranquila.

Mensagem de José de Paiva Netto

Moda, arte e cultura

The Store BSB, um coletivo de marcas e artigos de bom gosto, está de volta cheio de novidades e em novo local. Esta edição, que vai agitar a QI 15 Chácara 32 do Lago Sul, amanhã, sábado e domingo, traz uma variedade de lojas, música e arte da melhor qualidade, e luxuosos acessórios. Imperdível!

Autógrafos

Com o objetivo de orientar e acolher pacientes que vivem com doenças raras, e conectar profissionais e autoridades ligadas ao sistema de saúde, a Editora Escreva e Amaviraras lançam a publicação “Olhar Raro: IV Congresso Ibero-americano de Doenças Raras”. Nesta terça-feira, às 19h30, no Manzuá.

TGS Solidário

A última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, revelou que 31% dos brasileiros nunca compraram um livro e quase metade da população não tem o hábito de ler. Com o objetivo de mudar esse cenário e contribuir para a criação de novos leitores, o Taguatinga Shopping, arrecada doações de obras novas ou usadas até o dia 19, que serão destinadas para a biblioteca do Centro Social Formar, em Arniqueiras.

The Oscar goes to…

Fleur de Miraval! O champanhe de Brad Pitt (em parceria com a família Perrin) será servido, pelo segundo ano consecutivo, na cerimônia do Oscar que terá lugar no dia 12 de março. O champanhe oficial das estrelas vai regar todas as festividades ligadas ao mais famoso prêmio do cinema americano, como o famoso Governors Ball. Fleur de Miraval é um champagne Rosé feito de um blend de 75% Chardonnay e 25% de Pinot Noir.