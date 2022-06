Coluna Lia Dinorah

Genival Lima, Ivone Carvalho e Elias Soares Sandra Campos Christian Silva e Malu Oliveira Sandra Campos – Fotos de César Rebouças

Férias no judiciário

Os prazos processuais do TST ficarão suspensos de 2 a 31 de julho, em razão das férias coletivas dos ministros. Os que se iniciam ou se encerram nesse intervalo ficam automaticamente prorrogados para 1º de agosto, quando as sessões de julgamento dos órgãos colegiados do Tribunal serão retomadas. Em julho, o horário de expediente e de atendimento ao público externo será das 13h às 18h.

No movimentado lançamento da obra “Do Incisivo ao canino”, do escritor Bert Jr., que agitou a Livraria Circulares, o autor entre os diplomatas Cassiano Bühler e Eduardo Lessa

foto de Gunnar Vingrem Neves

Cerimonial by the sea

A Cidade Maravilhosa recebe hoje e amanhã o 4° Encontro Brasileiro de Cerimonialistas. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonial, capitaneada por Chico Biondo, que abre o encontro com palestra imperdível, de quem entende tudo de Cerimonial Público. Transmissão online pelo site da ABPC.

NO CENTRO DO PODER

Ricardo Maia, referência quando o assunto é noiva, vai movimentar amanhã a Praça dos Três Poderes com um desfile de cabelo e make para casamento. Vai contar com parceiros de longa data na realização do evento, para cerca de 200 convidados, que serão recepcionados na Casa de Chá. Entre eles, o cerimonialista Marcelo Pimenta, decoração Luiz Pedro e buffet Renata La Porta.