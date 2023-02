Coletadas mais de 6 toneladas de resíduos no segundo dia de Carnaval

O resultado corresponde à arrecadação de material nas áreas percorridas por 19 blocos carnavalescos

Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Brazlândia, Águas Claras e Estrutural receberam neste sábado (18) a operação do Serviço Municipal de Limpeza (SLU) correspondente a 6.672 toneladas de resíduos. O resultado corresponde à arrecadação de material nas áreas percorridas por 19 blocos carnavalescos.

Na sexta-feira (17), quando foi feita a coleta em áreas de 12 blocos do Plano Piloto, o montante ficou em pouco mais de 2 toneladas de resíduos. Ao todo, foram mobilizadas equipes com 1.167 garis, distribuídos nos principais pontos do DF.

Este ano, o GDF vai premiar os dez blocos mais limpos do DF com o troféu Folia Limpa BSB. Os critérios para participar do concurso estão no site do SLU.. Para incentivar que todos colaborem, foram distribuídos papa-recicláveis adesivados com o tema da campanha em pontos estratégicos do carnaval de Brasília.

Confira, abaixo, os locais de coleta e o montante de lixo recolhido.

Ceilândia

Bloco: CarnaFlow

→ Quantidade de resíduos recolhidos: 1.350 kg

→ Garis: 10

→ Embalagens utilizadas: 450

→ Fiscais: 1

Taguatinga

Bloco: Estacionamento Taguaparque

→ Quantidade de resíduos recolhidos: 252 kg

→ Garis: 20

→ Sacos: 84

→ Fiscais: 1

Bloco: Asé Dudu

→ Quantidade de resíduos recolhidos: 741 kg

→ Garis: 15

→ Embalagens utilizadas : 247

→ Fiscais: 1

Bloco: Mamãe Taguá

→– Quantidade de resíduos recolhidos: 603 kg

→ Garis: 20

→ Embalagens utilizadas: 201

→ Fiscais: 1

Plano Piloto

→ Quantidade de resíduos recolhidos: 2.055 kg

→ Quantidade de blocos: 12

→ Garis: 183

→ Embalagens utilizadas: 685

→ Fiscais: 8

Brazlândia

Bloco: BrazFolia

→ Quantidade de resíduos recolhidos: 351 kg

→ Garis: 15

→ Embalagens utilizadas: 117

→ Fiscais: 1

Águas Claras

Bloco: Bloco da Toca

→ Quantidade de resíduos recolhidos: 320 kg

→ Garis: 26

→ Embalagens utilizadas: 80

→ Fiscais: 1

Estrutural

Bloco: Vem Kem Quer

→ Quantidade de resíduos recolhidos: 1.000 kg

→ Garis: 19

→ Sacos: 250

→ Fiscais: 1

*Com informações da Agência Brasília