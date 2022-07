Clássico goiano decide vaga na Copa do Brasil

Quem vencer, avança de fase e embolsa R$ 3,9 milhões em premiação. Qualquer novo empate leva a decisão para os pênaltis

Após um empate sem gols no Antônio Accioly, casa do Dragão, Goiás e Atlético Goianiense se enfrentam hoje, às 19h, na Serrinha, em partida válida pelas volta das oitavas da Copa do Brasil. A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.

Este será o quinto confronto entre as equipes neste ano. Nos dois jogos da final do goiano, duas vitórias para o Atlético (1×0 e 3×1). Já no Brasileirão, melhor para o Verdão, que venceu por 1×0.

Goiás

No Brasileirão, uma vitória na última rodada contra o Athletico Paranaense, até então vice-líder, fez com que a equipe esmeraldina deixasse a zona de rebaixamento. Para ajudar o time a avançar na Copa do Brasil, os torcedores do Goiás esgotaram os quase 14 mil ingressos disponíveis em menos de 24 horas.

Jair Ventura conta com o mesmo elenco que venceu o Furacão e deve repetir a escalação. A única dúvida fica entre Vinícius e Nicolas, que disputam a posição

Atlético Goianiense

Na última rodada, o Atlético Goianiense acabou derrotado pelo Santos fora de casa, por 1×0, o que deixou o time na zona de rebaixamento. Mas na Sul-Americana, o Dragão está muito bem e avançou às quartas de final após passar pelo Olímpia.

Sem poder contar com Baralhas, suspenso pelo terceiro amarelo, e Churín, que já jogou a competição pelo Grêmio, Jorginho deve ter o retorno de Marlon Freitas e Wellington Rato, poupados contra o Santos. Edson deve seguir como volante, e Wanderson na zaga.

Ficha técnica

GOIÁS x ATLÉTICO GOIANIENSE

Estádio da Serrinha, Goiânia-GO – 13/07/2022, às 19h – Oitavas de final da Copa do Brasil – jogo de volta

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa / SP)

Assistente 1: Marcelo Van Gasse (Fifa / SP)

Assistente 2: Guilherme Dias Camilo (Fifa / MG)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa / SP)