Flamengo recebe o Atlético-MG precisando reverter o resultado

Este será o quarto duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro na temporada, com duas vitórias do Galo e um empate

O Maracanã recebe hoje (13), o duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro, para decidir quem classifica para as quartas de final da Copa do Braisl. No jogo de ida, no Mineirão, melhor para os donos da casa, que venceram por 2×1. O jogo será transmitido pela Globo, SporTV2 e Premiere.

Este é o quarto duelo entre as equipes nesta temporada. Na SuperCopa do Brasil, em fevereiro, o jogo terminou 2×2, e nas penalidades, o Galo levou a melhor. E só em junho, dois confrontos seguidos, ambos em Minas Gerais e duas vitórias para o Atlético Mineiro, 2×0 no Brasileirão e 2×1 na Copa do Brasil.

Flamengo

A equipe comandada por Dorival Júnior vinha de uma sequência de quatro vitórias, contra o América, duas contra o Tolima (1×0 e 7×1) e uma contra o Santos. Mas na última rodada, com vários jogadores poupados, perdeu para o Corinthians com um gol contra.

Para o jogo de hoje, o Flamengo deve repetir o time que goleou o Tolima pela Libertadores, com a dupla Pedro e Gabigol no ataque. Rodrigo Caio, com lesão no joelho, segue fora.

Atlético Mineiro

Após conquistar a classificação na Libertadores vencendo o Emelec, o Galo perdeu a chance de encostar na liderança do Brasileirão ao empatar, em casa, com o São Paulo. O turco Antonio Mohamed não poderá contar com Dodô, que testou positivo para a covid-19.

Jair e Zaracho, que estavam no DM, já estão à disposição. Keno, que estava com uma lesão na coxa, também volta, mas deve começar no banco. No ataque, a dúvida é entre Ademir e Vargas ao lado de Hulk.

Ficha técnica

FLAMENGO x ATLÉTICO MINEIRO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio Maracanã, Rio de Janeiro-RJ – 13/07/2022 – Oitavas da Copa do Brasil – jogo de volta

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-GO (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires-GO (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Bruno Boschilia-PR (FIFA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro-RN