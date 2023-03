Chris Martin, do Coldplay, pede a fãs que devolvam pulseiras por serem caras

As pulseiras são entregues na entrada das apresentações e permitem ao público que coordenem um show de luzes enquanto o Coldplay toca

São Paulo – SP



Chris Martin, vocalista do Coldplay, quer as pulseiras de iluminação do show da banda de volta. O artista fez o pedido durante uma participação no Vênus Podcast, alegando que os itens são muito caros.

Ainda segundo Martin, o público das apresentações de São Paulo foi o que menos devolveu o acessório durante a passagem do grupo pela América do Sul, durante a turnê “Music of the Spheres”.



No programa, o vocalista disse que as pulseiras mudaram a trajetória do Coldplay, pois permitiram que a banda se conectasse com o público durante os shows. Ele afirma que a maior parte do dinheiro arrecadado nas apresentações foi investido na confecção dos itens, que foram produzidos por um homem que antes era especializado em baterias de brinquedos sexuais.



“Valeu a pena porque com elas o concerto fica uma coisa diferente: você não está olhando a banda, você está observando a multidão. E as pessoas devem devolvê-las porque elas são muito caras”, disse o cantor.

As pulseiras são entregues na entrada das apresentações e permitem ao público que coordenem um show de luzes enquanto o Coldplay toca. A devolução acontece após o espetáculo, com os acessórios sendo reutilizados em outros eventos da banda.