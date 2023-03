Arthur Aguiar atualiza o estado de saúde de sua filha com Maíra Cardi, a pequena Sophia: “ Não está cem por cento”

O ator também fala sobre o processo de adaptação da filha, agora que possui os pais separados e até em outras relações.

Amores, para quem também estava preocupado com a pequena Sophia, finalmente mais atualizações sobre o seu estado de saúde foram dadas. Após ter sido internada devido a uma sequência de sintomas como vômito e febre, sem o conhecimento do pai, na manhã desta quarta-feira (22), o ator Arthur Aguiar utilizou o seu instagram para atualizar o estado de saúde da pequena.

“Sophia está melhor, não está cem por cento. Está na casa da mãe dela. Ela iria vir ontem à noite dormir aqui, mas não estava tão bem. E, óbvio, colinho de mãe, aquela coisa toda que vocês já sabem”, atualizou Arthur

Logo em seguida, o ex-BBB fala sobre o processo de adaptação da pequena, após a sua separação com Maíra. Segundo ele, quando ela está com a mãe não quer ir para a casa dele e quando está com ele, não quer voltar para a casa da mãe. Porém, ele também ressalta que as vontades da filha são respeitadas.

“Sophia viria agora de manhã, passar o dia comigo aqui em casa, mas esse processo também, de adaptação… quando ela está aqui, não quer ir pra lá, quando está lá não quer vir pra cá. Normal, criança. Provavelmente, não deve vir hoje, e está tudo bem. Acho que esse é o melhor caminho, não forçar, ela saber que pode ir e vir à vontade”, revelou o ator.