Cátia Fonseca pode ir para as manhãs da Band

Fui surpreendida quando meu telefone tocou com minhas amigas me contando sobre as possíveis mudanças na grade da Band: estão pensando em colocar minha querida amiga, Cátia Fonseca, no período matinal.

Mas não é verdade, apesar do comunicado, Kátia Fonseca pode sim ir para as manhãs da Band. Com a chegada de Walter Zagari e sua incrível trupe, a ida de Kátia para as manhãs pode ser consumida por questões estratégicas, ou seja, não está nada definido. Outro detalhe importate é que Kátia Foncesa renovou com a Band no final de 2023.

Cátia é considerada a rainha dos merchans pelo mercado publicitário e tem o respaldo do público que a ama.