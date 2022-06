Casos e mortes por covid-19 continuam a aumentar nas Américas, alerta Opas

Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, afirmou que os casos e mortes por covid-19 “continuam a aumentar em nossa região”

Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne afirmou nesta quarta-feira, dia 1º, que os casos e mortes por covid-19 “continuam a aumentar em nossa região”.

Durante entrevista coletiva, ela informou que na semana passada houve 1.087.390 casos da doença e 4.155 mortes por covid-19 nas Américas.

“Isso representa uma alta de 10,4% no número de casos e de 14% nas mortes”, alertou.

Etienne ressaltou o fato de que já existem instrumentos disponíveis para enfrentar esse quadro, como a vacinação e medidas profiláticas, entre elas o uso de máscaras e o distanciamento social.

Também nesta quarta, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus já havia afirmado que “há tendências preocupantes” na pandemia da covid-19, entre elas um aumento nas mortes pela doença nas Américas.

Carissa Etienne também comentou sobre a varíola dos macacos.

Segundo ela, especialistas estão avaliando como ocorreu a disseminação recente desse vírus por vários países em que a doença não é endêmica.

Para a autoridade, esse surto “deve ser passível de se conter”.

Além disso, Etienne disse que a Opas também ajuda os países da região a lidarem com eventuais casos e preveni-los, enquanto também fornece informações sobre como as pessoas podem se manter seguras diante do problema.

“O risco para o público geral segue baixo neste momento, mas precisamos continuar vigilantes”, comentou.

Estadão Conteúdo