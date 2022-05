Comitê científico volta a recomendar uso de máscaras em locais fechados em SP

Nesta segunda-feira (30), o Brasil registrou a maior média móvel de casos de Covid desde o fim de março

O Comitê de Contingência da Covid-19 do governo paulista recomendou a volta do uso de máscaras em locais fechados em todo estado diante da tendência de crescimento de casos nas últimas semanas.

O assunto é tema de um encontro entre membros do comitê e o governador Rodrigo Garcia (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, na tarde desta terça-feira (31). Ainda não há posicionamento oficial sobre o assunto.

Dados da plataforma SP Covid-19 Info Tracker, criada por pesquisadores da USP e da Unesp com apoio da Fapesp para acompanhar a evolução da pandemia, mostram que a média móvel de novas internações (UTI e enfermaria) aumentou 74% no estado de São Paulo em três semanas. Foram comparados os dias 6 e 27 de maio, quando as médias alcançaram 176 e 306, respectivamente.

Segundo a coluna Mônica Bergamo, o número de casos notificados de Covid-19 no estado de São Paulo quase dobrou de uma semana para a outra, segundo dados oficiais analisados pelo comitê científico. A média diária de novas infecções na semana passada chegou a 4.830, contra 2.622 da semana anterior, num salto de 84,2%.

Nesta segunda-feira (30), o Brasil registrou a maior média móvel de casos de Covid desde o fim de março, 24.993 infecções por dia, um crescimento de 31% em relação ao dado de duas semanas atrás.

É o maior valor desde 31 de março, quando a média era de 25.910 casos diários.

O fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados foi decretado pelo ex-governador João Doria (PSDB) em 17 de março em reação ao arrefecimento da pandemia no estado.