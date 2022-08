Carlos Bolsonaro foi de ‘bico’ à posse de Alexandre de Moraes no TSE

Ele não foi convidado pelo magistrado para a cerimônia, e seu nome não constava também na lista do cerimonial

Mônica Bergamo

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi levado de “bico” pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) à posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na terça (16).

Ele não foi convidado pelo magistrado para a cerimônia, e seu nome não constava também na lista do cerimonial. Carlos entrou no TSE como membro do estafe do presidente, em geral integrado por seguranças e assessores diretos.

Já a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, estava incluída no convite que Moraes levou pessoalmente ao presidente da República no Palácio do Planalto, na semana passada.

A presença de Carlos Bolsonaro surpreendeu outros ministros e autoridades que estavam presentes à posse, já que vereadores de outras cidades não foram chamados para a celebração.

Em sua lista de convidados, o novo presidente do TSE incluiu os comandantes dos demais poderes -além de Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)-, ministros do governo, senadores, deputados federais, governadores, ex-presidentes da República e candidatos à sucessão de Bolsonaro.

Carlos Bolsonaro se sentou na mesma fileira que o candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB-SP). Cumprimentou poucas pessoas e não aplaudiu Alexandre de Moraes quando o magistrado exaltou, em seu discurso, a segurança das urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.

Diante da repercussão, nas redes sociais, de sua presença inesperada na cerimônia, o vereador se manifestou no Twitter.

Respondendo a uma postagem que explicava as razões do pai para levá-lo à cerimônia, ele escreveu: “Mais uma fakenews diária do blogueiro. Foi simples: eu perguntei se poderia ir com ele e [o pai] disse que sim. Fim!”.

O filho de Bolsonaro é apontado como um dos comandantes do que adversários definem como “gabinete do ódio” e é acusado de espalhar fake news contra opositores. Ele coordena as redes sociais do presidente.

Uma fotografia Carlos sentado enquanto quase todos os outros convidados aplaudiam o magistrado viralizou nas redes sociais.

Dois irmãos do vereador, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foram convidados pelo TSE para a posse, por exercerem mandatos parlamentares em Brasília. Mas não compareceram.