Caravana Nota 10: Projeto percorre escolas do DF para levar cultura e arte aos estudantes

O ano letivo das escolas públicas do Distrito Federal começam na segunda-feira (14) e junto ao retorno, 21 escolas poderão ter acesso as atividades da Caravana Nota 10. O projeto social é realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), o Instituto Cultural e Social Lumiart e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), com o apoio da Secretaria de Educação.

Os estudantes das escolas selecionadas poderão participar de oficinas culturais e educacionais relacionadas ao teatro, dança, rap e percussão. O objetivo é fortalecer os direitos da criança e do adolescente, a cultura da paz e da não violência em regiões de vulnerabilidade, como: Planaltina, Ceilândia, Sol Nascente, Paranoá, Itapoã e Sobradinho II.

“A Caravana Nota 10 é um projeto que abraçamos por sua importância no desenvolvimento das nossas meninas e meninos. A educação e a cultura são ferramenta essenciais para gerar oportunidades e transformar vidas”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O projeto é executado com recursos de Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA), que repassou R$1.191.555,55 para o financiamento das ações. A Caravana Nota 10 teve início no mês de agosto com ensaios artísticos dos grupos e com a pré-produção das oficinas. Agora, está pronto para percorrer as escolas selecionadas.

Além das oficinas, estão programadas 42 apresentações, sendo duas em cada escola, com a participação de artistas e/ou grupos culturais compostos por jovens que atuam nas comunidades por onde passará a Caravana.

Será realizada também uma série de pesquisas e escutas com os estudantes desses colégios, buscando compreender melhor a realidade dessas comunidades e contribuir para possíveis políticas públicas de enfrentamento à violência e de promoção dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus)