Campanha de Lula conta com prefeitos e pastor para se contrapor a Claudio Castro no RJ

Aliados do ex-presidente se mostram confiantes, especialmente na Baixada e região de Niterói

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mostra confiante em fazer um contraponto no Rio de Janeiro ao apoio do governador Cláudio Castro (PL) ao presidente Jair Bolsonaro (PL), especialmente na Baixada e região de Niterói.

Para isso, conta com o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União), os deputados Áureo Ribeiro (Solidariedade) e Márcio Canela (União) e a família do missionário R. R. Soares.

O poder de fogo do governador reeleito do Rio de Janeiro em favor de Bolsonaro contra Lula no segundo turno da eleição presidencial tem limites e ameaças escondidas nos percentuais de votos válidos no terceiro maior colégio eleitoral do país.

Castro foi reeleito com 58,7% dos votos válidos, percentual superior aos 51,09% obtido por Bolsonaro no estado. Contudo, o total de votos angariado pelo governador é apenas 99 mil superior ao do presidente.

A desproporção se deve ao contingente de votos nulos na eleição estadual, 9%, maior do que o da disputa presidencial no Rio de Janeiro, 2,96%.