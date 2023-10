WhatsApp trabalham e ‘pacotão’ de recursos, como senhas para chats e nomes de usuário; veja lista

Uma das funcionalidades em estudo é a criação de senhas para bate-papos individuais. Ou seja, usuários vão poder proteger conversas

O WhatsApp está trabalhando em alguns novos recursos que devem enriquecer o aplicativo, segundo o site WaBetaInfo, conhecido por antecipar novidades do mensageiro a partir de versões de testes do app. Por se tratar de beta, modificações podem acontecer nos novos recursos até o lançamento oficial.

Uma das funcionalidades em estudo é a criação de senhas para bate-papos individuais. Ou seja, usuários vão poder proteger conversas por uma senha única, além do código de segurança utilizado para autenticar a entrada no app. Essa funcionalidade também vai ser aplicada a dispositivos adicionais do usuário, como na versão web do WhatsApp.

Em fase inicial, o WhatsApp estuda permitir nomes de usuários tanto para contas de pessoas quanto para de negócios. Similar ao Instagram, esse nome seria único para cada conta e seria uma maneira de proteger o número de telefone das pessoas.

Também está em desenvolvimento a possibilidade de fixar mensagens e escolher o período de exibição: 24 horas, 7 dias e 30 dias. Não há mais detalhes, no entanto, de como deve funcionar o recurso.

O WaBetaInfo relata também que o mensageiro da Meta desenvolve novas ferramentas de formatação de texto, como bloco de código, bloco de citação e listas. Esses recursos devem se juntar ao negrito, itálico e outras formatações já existentes.

Ainda, deve chegar uma ferramenta de pesquisa na nova aba Atualizações, que atualmente mostra os Canais e os Status dos contatos. O objetivo é facilitar a busca por esses canais e pelos status que deseja visualizar.

Para os usuários do WhatsApp no iOS, o aplicativo estaria trabalhando em um novo meio de proteger o endereço IP nas chamadas, dificultando o rastreamento de localização por parte de terceiros, diz o WaBetaInfo.

Ainda na versão beta para iOS, uma atualização que já está disponível para os usuários é a possibilidade de copiar links de atualizações de canais, tornando mais fácil compartilhar mensagens fora do WhatsApp.

Estadão Conteúdo