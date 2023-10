Voltando em Paz: terceiro avião da FAB chega ao Brasil vindo de Israel

Outras três aeronaves estão no processo de retirada de mais cidadãos brasileiros do país do Oriente Médio até domingo

Em operação deflagrada pelo governo federal com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), a ‘Voltando em Paz’, brasileiros que estavam em Israel para turismo, ou mesmo que lá moravam, estão sendo trazidos de volta ao Brasil após os recentes conflitos entre Israel e Palestina. E nesta sexta-feira (13), o terceiro voo chegou em território nacional. Este avião, um KC-390, pousou primeiro em Recife, em Pernambuco, às 06h07, onde cinco pessoas desembarcaram. Outras 64 seguem para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. Até domingo, a previsão é de que 900 brasileiros sejam repatriados. Outras três aeronaves estão no processo de retirada de mais cidadãos brasileiros do país do Oriente Médio. O Ministério das Relações Exteriores pede para que todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais.