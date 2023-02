Vítima encontrada sem vida falou com a família pouco antes de desabamento em São Sebastião

Luan Pedro Araújo, a esposa dele, Karolen Pugleise, e a filha do casal, Paloma, não eram vistos desde a madrugada de domingo (19), quando a casa foi soterrada pela lama

Após cinco dias de buscas, as equipes de resgate encontraram sem vida a família que estava desaparecida na região de Juquehy, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, após as fortes chuvas do fim de semana.



Luan Pedro Araújo, a esposa dele, Karolen Pugleise, e a filha do casal, Paloma, não eram vistos desde a madrugada de domingo (19), quando a casa foi soterrada pela lama.



A tia de Luan Pedro, Letícia Araújo, 44, contou que falou com ele pela última vez na noite de sábado (18) para avisar que seu irmão iria dormir casa dela por causa da chuva intensa. “Era por volta de 1h da manhã. Duas horas depois veio tudo abaixo e não tive mais notícias deles”, diz a tia, abrigada em uma igreja após perder sua casa.



O terreno onde a família vivia havia 30 anos, em uma área plana do morro de frente para a rodovia Rio-Santos, tinha quatro casas.



Segundo o capitão Spessotto, do Corpo de Bombeiros, que lidera as buscas no bairro Pantanal, a lama espessa dificultou o resgate. “Demoramos dois dias para conseguir acessar o telhado da casa”, disse.



Letícia conta que, no sábado, estava tentando tirar a água barrenta que tinha invadido a casa naquela tarde quando ouviu um barulho forte. “Era o morro vindo abaixo. Só tive tempo de acordar todo mundo e sair correndo”, lembra. “Todo mundo estava cansado e tinha ido dormir, só eu fiquei acordada. Ainda bem, ou não estaríamos aqui.”



Como o sobrinho estava em outra casa, não teve tempo de avisá-lo. “Com certeza eles estavam dormindo, porque era muito tarde.”



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela conseguiu escapar com o marido, a filha grávida de 8 meses, outro filho e três sobrinhos. “Somos uma família de dez pessoas e não temos para onde ir.”



O número de mortos confirmados pelo governo paulista subiu para 54 nesta sexta (24). São 53 vítimas em São Sebastião (SP) e uma em Ubatuba. Até o momento 47 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento -16 homens adultos, 16 mulheres adultas e 15 crianças.



As buscas pelas dezenas de desaparecidos continuam. Já são 4.066 pessoas fora de casa na região: 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados.