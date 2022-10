Vira-lata caramelo vira ‘cabo Oliveira’ e é celebridade nas redes sociais

O perfil é fiel à rotina do pracinha de quatro patas na corporação. Ele aparece em rondas na viatura, resolvendo questões

Um vira-lata caramelo conquistou a marca de 98 mil seguidores no Instagram. Ele é chamado de ‘Cabo Oliveira’ após ter sido adotado por policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Ele ganhou sua primeira farda três anos atrás.

“Quando ele apareceu aqui no batalhão estava bem agressivo. Mesmo com fome e com sede, não aceitava nada do que eu oferecia”, conta o cabo Cristiano, responsável pelo animal, ao jornal Extra.

“De repente, ele começou a andar atrás de mim. Se eu entrava na sala, ele ia lá ficar no ar condicionado. Se entrava na viatura, ele ia atrás de mim. Até o dia em que eu resolvi botar a “gandola” nele e tirar uma foto”, relembra.

Cristiano também investiu num par e óculos escuros especiais para cachorro, pegou uma arminha de brinquedo velha do irmão e encomendou colete e outros badulaques num site chinês. Oliveira virou mascote de todo o bairro, com admiradores até mesmo de fora do estado.

O perfil é fiel à rotina do pracinha de quatro patas na corporação. Ele aparece em rondas na viatura, resolvendo questões administrativas no escritório, conferindo documentação de indivíduos, correndo atrás de motos para fazer exercício e manter a boa forma e até recebendo salário no fim do mês.

O sucesso nas redes sociais não mudou apenas a rotina de Cabo Oliveira, mas também de seu tutor.

“A PM do Rio tem uma imagem bem pesada. Com o Oliveira a gente consegue mudar um pouco isso. A mudança reflete até mesmo no pessoal aqui do batalhão. As pessoas já chegam aqui rindo”, falou Cristiano.

