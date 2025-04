Vídeo mostra ataque a estudante da USP morta na zona leste; polícia identifica suspeito

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um suspeito de envolvimento na morte de Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, se aproxima e ataca a estudante da USP. A Polícia Civil de São Paulo afirmou nesta quarta-feira, 23, que identificou o homem.

Bruna foi morta no último dia 13 de abril enquanto caminhava para casa, na saída no terminal de ônibus da estação de metrô Corinthians-Itaquera, após retornar da residência do namorado no Butantã.

A partir dos registros das câmeras de segurança, a polícia produziu uma imagem com auxílio de inteligência artificial (IA). Essa imagem permitiu, segundo os investigadores, a criação de uma foto e a identificação do suspeito, cujo nome não foi divulgado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) pediu a prisão temporária do suspeito à Justiça e faz buscas para localizá-lo.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o suspeito persegue e aborda a estudante na saída no terminal de ônibus da estação de metrô Corinthians-Itaquera.

As imagens mostram que o homem acelera o passo para alcançá-la. Bruna vira a cabeça para trás quando o suspeito do crime se aproxima dela.

Nesse momento da gravação, os dois entram em um ponto cego. Os dois permanecem fora do ângulo de visão para alguns segundos. Em seguida, o vídeo mostra Bruna tentando se desvencilhar e se afastar do suspeito enquanto ele parece segurá-la pelo braço.

Antes de desaparecer, no dia 13 de abril, Bruna parou em uma banca de jornal para carregar o celular. De lá, enviou uma mensagem a familiares pedindo dinheiro para pegar um carro por aplicativo, segundo o BO. A mulher deixou de responder mensagens minutos depois, por volta das 22h30, e não foi mais vista.

Na última quinta-feira, 17, o corpo de Bruna foi encontrado em um estacionamento na Avenida Miguel Ignácio Curi, região da Vila Carmosina, zona leste de São Paulo. O corpo estava seminu, com sinais de violência. “A equipe aguarda o resultado dos exames periciais do IC e IML, que serão analisados para auxiliar na elucidação do caso”, informou a SSP.

Bruna era formada em Turismo na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH-USP), conhecida como USP Leste. Ela havia sido aprovada recentemente no programa de pós-graduação em mudança social e participação política da mesma unidade.