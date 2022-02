Vídeo em que surfista ‘pega onda’ em rio de água doce viraliza

Nas imagens, a prancha branca do surfista André Bretas se destaca em meio a água terrosa e escura.

Um vídeo em que um surfista aproveita as águas agitadas de um rio de água doce viralizou na internet. O rio fica localizado em Governador Valadares, Minas Gerais e é famoso por ter águas agitadas, que vem de uma forte correnteza.

Nas imagens, a prancha branca do surfista André Bretas se destaca em meio a água terrosa e escura.

A melhor época para pegar essas ondas é agora, no inicio do ano, quando a chuva embala a diversão dos entusiastas do surfe na água doce.

No vídeo, é possível ver que se jogar no rio não é para qualquer um. As ondas tem um volume grande de água e vem com muita intensidade, já que a dinâmica do rio é diferente do mar.

