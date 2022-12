Vídeo: Criminosos explodem agência do Banco do Brasil, em Ipu

Os moradores ficaram em pânico com os disparos e as explosões. Não foi informado se os homens conseguiram levar o dinheiro do local

Na madrugada desta quarta-feira (7), uma agência do Banco do Brasil foi explodida por criminosos no município de Ipu, no Ceará. A sede da prefeitura, que fica próximo ao banco, também foi atingida pela explosão.

De acordo com o secretário de turismo da cidade, antes da ação, os criminosos atiraram contra a sede da segurança pública de Ipu, mas ninguém se feriu..

O resultado do ataque criminoso foi registrado por moradores, que ficaram em pânico com os disparos e as explosões. Até a publicação da matéria, não foi informado se os homens conseguiram levar o dinheiro do local.

Confira o vídeo:

O Banco do Brasil afirmou, em nota, que nesta quarta o funcionamento da agência será interrompido “devido ao ataque do tipo ‘novo cangaço'”.

“Não há previsão para normalização do atendimento no município. De forma alternativa, clientes e usuários do BB de Ipu podem buscar atendimento nas agências BB dos municípios de Ipueiras, Guaraciaba do Norte e Reriutaba”, diz o banco.