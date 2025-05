ViaMobilidade diz que vai instalar sensor nas portas das plataformas até fevereiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Com a morte de Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, 35, depois de ficar preso entre o trem e a porta da plataforma da estação Campo Limpo da linha 5-lilás, na zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (6), o presidente da ViaMobilidade, Francisco Pierrini, afirmou que a concessionária vai instalar sensores de presença nas portas das plataformas até fevereiro do ano que vem.

Ele falou que esse projeto já estava sendo tocado pelos engenheiros da empresa, mas que agora será antecipado em função da fatalidade.

Enquanto isso, será implantado até o fim do ano um sistema de barreiras físicas na parte interna das portas da plataforma. Segundo Pierrini, são hastes de metal que vão bloquear a presença de qualquer pessoa ou mala entre o trem e a porta da plataforma.

“Se existisse a barreira física na parte interna da porta de plataforma, quando ela fosse fechar essa estrutura se depararia com a pessoa. Como tem o sensor de esmagamento, a porta não se fecharia e se abriria novamente. É igual à porta do trem, que se tiver alguma coisa lá, ela se abre novamente.

Se tiver uma mala ou uma pessoa ali dentro a porta não vai fechar”, explicou o dirigente em entrevista à Band, dando o prazo de seis meses para que as barreiras sejam instaladas.

Em um primeiro momento, Pierrini diz que a companhia tomará outras medidas para evitar novos acidentes, mas apenas reforçando os avisos sonoros.

“Primeiro é o aumento do volume do aviso sonoro do anúncio de fechamento de portas, para que, assim que toque a sonorização dos avisos de fechamento de portas, as pessoas parem e não adentrem mais. O sinal sonoro é um limitante. Outra ação é colocar adesivos nas portas das plataformas informando da importância de respeitar os avisos sonoros.”

Em outro caso, na manhã de 24 de março, uma passageira ficou presa entre a porta de segurança e o vagão na estação Vila Prudente da linha 2-verde do metrô. A composição teve de ficar parada para a retirada da mulher.

Ela não ficou ferida e dispensou atendimento médico, segundo a companhia estadual.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a mulher presa no pequeno espaço entre as portas de segurança e a composição. Ela mal conseguia se mexer. O Metrô afirmou que a passageira tentou entrar no vagão depois da emissão dos alertas sonoros e luminosos, indicando o fechamento das portas

Em nota, a companhia reforçou a importância de os passageiros respeitarem os limites das plataformas- demarcados por faixas amarelas, inclusive nas estações com portas automáticas- e seguirem os avisos sonoros e visuais.

“Evitar o embarque durante o fechamento das portas é essencial para garantir a segurança de todos”, destacou.

No caso desta terça em Campo Limpo, as imagens do vídeo da estação que foi divulgado mostra que o embarque transcorreu de forma normal, sem nenhuma movimentação que demonstrasse empurra-empurra. Mas, assim que o trem deixou a estação, os usuários que ficaram na plataforma se assustaram e se afastaram das portas.

Um passageiro disse que a cena foi desesperadora.

“A porta fechou, a primeira porta do desembarque dos passageiros e a porta do trem, junto com o rapaz. O trem passou por cima dele. Todo mundo começou a chorar na hora, foi desesperador. Não sei nem como mencionar na verdade, não tenho nem cabeça pra isso. Ele ficou preso entre o trem e a porta”, afirmou o gestor comercial Bruno Moreira Costa, em entrevista à TV Globo.

“Mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, ele tentou entrar no trem e acabou ficando preso entre as portas. Neste momento, todos os esforços da concessionária estão concentrados na identificação da vítima, que não portava documentos, e de seus familiares para prestar o suporte necessário”, afirmou a ViaMobilidade, que lamentou o acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, um agente de segurança da ViaMobilidade afirmou que por volta das 8h10 ouviu barulhos vindos da plataforma e que um passageiro não identificado teria gritado “tiro, tiro”.

Ele e os outros seguranças foram ao local e viram a vítima caída nos trilhos, já sem sinais vitais.