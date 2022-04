Venda de ivermectina volta ao patamar anterior à Covid

Pouco mais de 839 mil unidades foram vendidas no mês, segundo a consultoria Iqvia, que monitora o varejo farmacêutico

Joana Cunha

A venda de ivermectina, um dos remédios do chamado Kit Covid que não têm eficácia contra a doença, despencou e voltou ao patamar de março de 2020, quando a pandemia começou.

Em março de 2020, antes de a procura explodir influenciada pela recomendação do presidente Jair Bolsonaro, aproximadamente 822 mil caixas haviam sido comercializadas. O maior volume de vendas do medicamento nas farmácias foi registrado em março de 2021, com 15,6 milhões de caixas.

A demanda pela ivermectina, vermífugo para sarna e piolho, vinha em trajetória de queda desde o primeiro semestre de 2021, mas voltou a crescer quando a ômicron chegou ao Brasil, nos últimos meses do ano.

O número de unidades comercializadas foi de 1,5 milhão em dezembro para quase 5,5 milhões em janeiro. Em fevereiro, chegou a 1,9 milhão, diz a consultoria.