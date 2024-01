Vencedor da Mega da Virada é de cidade de SC com menos de 5 mil moradores

FELIPE PEREIRA

Uma das apostas vencedoras da Mega da Virada foi feita em Ipira (SC), município de 4.752 habitantes, conforme a prefeitura local.

Ipira tem mais pessoas vivendo na área rural (2.521) do que na área urbana (2.331), informa a descrição da cidade na página da prefeitura.

São 1.180 domicílios na cidade emancipada em 1963. Os fundadores são colonos de origem gaúcha.

A origem do nome vem do tupi-guarani: I significa água e PYRA é peixe.

A população de Ipira é menor que a do edifício Copan. Há 5 mil moradores no prédio localizado no centro de São Paulo e projetado por Oscar Niemeyer.

O bilhete premiado de Ipira receberá R$ 117.778.204,25. É o mesmo valor de outras quatro apostas que acertaram as dezenas sorteadas.

Os demais vencedores são de Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ferraz de Vasconcelos (SP) e Salvador.

Os números da Mega da Virada foram 21-24-33-41-48-56.

O prêmio principal foi de R$ 588.891.021,22. Trata-se do maior da história das loterias da Caixa.

Com um novo milionário num lugar tão pequeno, as redes sociais especulavam sobre Ipira. Muitas pessoas se preocupavam com a segurança do vencedor.