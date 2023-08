Veja grandes apagões ocorridos no Brasil

O apagão no sistema nacional de energia elétrica desta terça (15) ocorreu às 8h31 após falha no sistema

VINÍCIUS BARBOZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O apagão no sistema nacional de energia elétrica desta terça (15) afetou o fornecimento de luz em 25 estados e no Distrito Federal. A falha aconteceu após a interrupção da geração de 16 mil MW de carga no Norte e Nordeste, segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

A queda ocorreu às 8h31 após falha no sistema. Apenas Roraima, que não é ligado ao SIN (Sistema de Integração Nacional), não foi afetado. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), às 14h49 a energia estava restabelecida em todas as regiões, com falhas pontuais.

Relembre outros apagões que atingiram o país.

1999: BLECAUTE DEIXOU 10 ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL SEM LUZ

Em 1999, um blecaute atingiu 10 estados e o Distrito Federal, chegando até ao Paraguai. Mais de 76 milhões de pessoas foram afetadas.

No Sudeste, ficaram sem luz cidadãos de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além de pessoas da região Sul. Nessas regiões, a exceção foram aqueles que moravam em áreas abastecidas por companhias estaduais.

Ao todo, o corte de energia durou quatro horas -apenas em algumas localidades a queda durou 20 minutos: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a cidade de Brasília.

O apagão foi causado por falha na linha de transmissão que ligava Itaipu às regiões Sul e Sudeste. Um jogo da Copa do Brasil daquele ano, entre Portuguesa e Rio Branco (ES), teve de ser interrompido.

2005: DOIS APAGÕES NA MESMA SEMANA ATINGIRAM ESTADOS DO SUDESTE

No primeiro dia do ano de 2005, uma falha humana causou um apagão no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico, presidido por Dilma Rousseff, que era ministra de Minas e Energia na época, justificou que não havia problemas estruturais no sistema de energia carioca.

Uma pane técnica atingiu duas linhas de geração de energia da Eletrobras Furnas, das três que operavam. Um funcionário da estação deu um comando errado ao tentar religar as linhas afetadas e acabou desligando a única linha que estava em funcionamento. O sistema foi restabelecido em 45 minutos. Cerca de 3 milhões de pessoas foram afetadas.

Sete dias depois, em 7 de janeiro, um raio causou apagão no Espírito Santo, no norte do Rio de Janeiro e em três municípios de Minas Gerais. A informação fora confirmada pelo então presidente de Furnas, José Pedro Rodrigues de Oliveira. O blecaute começou às 15h17 e durou cerca de 30 minutos.

2009: 18 ESTADOS FICARAM NO ESCURO APÓS CURTO-CIRCUITO

Um curto-circuito foi a causa do apagão que deixou 18 estados brasileiros sem luz em novembro de 2009. Além disso, 980 MW de energia enviados ao Paraguai ficaram comprometidos. Cerca de 60 milhões de pessoas foram afetadas durante seis horas.

Edison Lobão, à época Ministro de Minas e Energia, dissera que o curto-circuito havia derrubado três linhas de alta tensão e desligado a usina de Itaipu. Com a perda da usina binacional, outras usinas foram desligadas por questões de segurança.

2011: CINCO HORAS DE APAGÃO AFETARAM 2 MILHÕES NO AMAZONAS

Em 2011, um apagão de cinco horas causado pela queda de um raio atingiu 2 milhões de pessoas no estado do Amazonas.

A descarga elétrica caiu na linha de transmissão da Usina Hidrelétrica de Balbina -para proteger o sistema, fora necessário desligar a geração, transmissão e distribuição.

Três cidades foram atingidas: a capital Manaus, Iranduba e Presidente Figueiredo, localidades atendidas pela Eletrobras Amazonas na época.

2012: 12 ESTADOS FICAM SEM LUZ APÓS RAIO CAIR EM SUBESTAÇÃO DE ITUMBIARA (GO)

Em 15 de dezembro de 2012, 12 estados brasileiros ficaram sem luz após um raio cair em uma subestação localizada em Itumbiara (GO). Na ocasião, a Aneel informou que a estrutura da subestação era obsoleta e não teria resistido à descarga elétrica.

Houve queda de 13,4% na energia distribuída em todo o país. Mais de 3,5 milhões de pessoas ficam no escuro no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Foram afetados 1,5 milhão de pessoas apenas em SP, e 1,2 milhão no Rio.

O acidente provocou um efeito cascata que desligou outras linhas de transmissão do SIN (Sistema Interligado Nacional). O sistema Erac (Esquema Regional de Alívio de Carga) entrou em operação e derrubou o fornecimento de algumas regiões para reequilibrar a demanda de carga e a geração.

2014: FALHA AFETOU 11 ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL

Uma falha no sistema elétrico em 2014 interrompeu parte da transmissão de energia entre o Norte e o Sudeste, afetando cerca de 6 milhões de pessoas, segundo o ONS.

Ao todo, 11 estados espalhados por quatro regiões do Brasil, além do Distrito Federal, ficaram momentaneamente sem luz. O fornecimento voltou ao normal após 30 minutos.

A falha ocorreu após um pico de demanda registrado no dia anterior, com 84.331 MW, sendo consumidos às 15h32, conforme registro do ONS à época. Em SP, 1,2 milhão de unidades consumidoras foram atingidas; no RJ, cerca de 600 mil.

2018: FALHA NA USINA DE BELO MONTE AFETOU ATÉ 22 ESTADOS

Em março de 2018, uma falha na linha de transmissão da usina de Belo Monte (PA) cortou o fornecimento de energia em todos os estados do Nordeste, além de Amazonas, Pará, Tocantins e Amapá.

Em outras regiões, também houve cortes isolados, como parte de procedimento de segurança para evitar que o apagão se alastrasse pelo país. O ONS informou à época que a queda no suprimento afetou 22,5% da demanda de energia nacional.