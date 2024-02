Veja estratégias para estudar para o concurso nacional unificado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Com 2,144 milhões de inscritos, o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) entra para a história como um dos mais concorridos do país, segundo o MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos), que detalhou o perfil dos candidatos nesta sexta-feira (23).

O “Enem dos Concursos” é a seleção mais ampla já realizada, com provas em 220 cidades, incluindo todas as capitais. São 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

As provas estão previstas para 5 de maio. O candidato deve checar as informações sobre o seu local de prova no sistema de inscrição online, levar caneta preta e chegar uma hora antes do horário previsto.

“Boa sorte a todo mundo que se inscreveu. A gente está muito feliz com o resultado das inscrições e também esperamos estar muito felizes com o resultado do concurso, aguardando ansiosamente os funcionários públicos”, disse a ministra Esther Dweck, do MGI, durante a apresentação dos dados.

O objetivo é selecionar servidores que possam sanar os déficits de profissionais em ministérios e outros departamentos, ampliar o acesso ao emprego público e a diversidade no governo federal, além de encontrar cidadãos cuja vocação seja o funcionalismo.

A amplitude do concurso eleva as chances de aprovação -o candidato pode concorrer a mais de um cargo dentro do bloco temático que escolheu- ao mesmo tempo que traz desafios a quem vai prestar a prova, já que a seleção é diferente de tudo o que já foi feito no país e não há provas anteriores nas quais os candidatos possam se basear.

A reportagem conversou com professores de cursinhos preparatórios para concursos e traz as principais dicas de como conseguir um bom desempenho nas provas, mesmo começando a estudar apenas agora, após a divulgação dos editais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eduardo Cambuy, professor do Gran e especialista em aprendizagem, acredita que o concurso será “menos difícil” do que outros, por ser mais genérico na cobrança de alguns conteúdos. “Por ser unificado não será possível cobrar questões bem particulares, bem necessárias e específicas dos cargos”, afirma.

Mateus Andrade, professor especialista em concurso público, diz que o grau de dificuldade vai depender muito do cargo escolhido. Além disso, acredita que vagas que exigem formação específica trazem maior chance de aprovação aos candidatos. “Para eles é possível ser aprovado, porque a concorrência é menor.”

QUAIS MATÉRIAS ESTUDAR PARA O CONCURSO NACIONAL UNIFICADO?

Segundo especialistas, os candidatos terão menos matérias para estudar do em outros concursos. Em vez de 12 ou 15 matérias, são oito. É preciso avaliar o conteúdo pedido em cada bloco temático e focar especialmente nas matérias genéricas, comum a todos os candidatos e específicas do serviço público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

QUAIS AS CHANCES DE PASSAR NO CONCURSO PARA QUEM ESTÁ COMEÇANDO AGORA?

Quem está começando agora tem plenas chances de competir e passar porque o formato do edital e do conteúdo apresentado não beneficia apenas quem já estava estudando há muito tempo. Estão todos partindo quase do mesmo ponto em diversas matérias. Por isso é possível chegar competitivo mesmo começando a estudar agora.

QUAIS AS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE ESTUDO?

O candidato precisa entender muito bem o bloco temático escolhido no concurso nacional unificado e montar um plano de estudo para que consiga se dedicar a boa parte do conteúdo exigido no bloco. Não dá tempo de ver tudo e em quase todos os concursos isso é normal. Porém, o concurseiro deve ter um plano bem estruturado para conseguir ver grande parte do conteúdo e fazer muitas questões. Ter um material direcionado para concurso público também faz muita diferença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

COMO DIVIDIR OS ESTUDOS PARA PASSAR NO CONCURSO?

A primeira coisa a ser feita é avaliar o bloco escolhido e o peso de cada eixo do principal cargo, colocando em ordem de importância. A dica é separar em três blocos: o primeiro tem que ser o bloco mais importante, seguido pelos dois menos importantes e fechando com a parte específica da vaga.

É PRECISO FAZER CURSINHO?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A recomendação dos especialistas é que os candidatos façam cursinho, se possível. Pode ser online, presencial ou por meio de aplicativo. A vantagem é direcionar o conteúdo com orientação de quem já entende do assunto, mas há o custo. No entanto, é possível estudar sozinho, com estratégias, foco e dedicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

HÁ FERRAMENTAS ONLINE QUE AJUDAM NOS ESTUDOS?

Sim, há podcasts que podem ser ouvidos nos seus deslocamentos ou enquanto está no trânsito, ferramentas como plataformas de questões online em que é possível selecionar perguntas da banca Cesgranrio e aplicativos de repetição espaçada ou de flashcards que ajudam na memorização e revisão do conteúdo.

É NECESSÁRIO TER APOSTILA DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO?

Ter uma apostila que detalhe os conteúdos do bloco escolhido é essencial. Quem já está matriculado em cursinho ou pretende se matricular terá acesso ao material. Quem não se matriculou pode ter as apostilas como um forte material de apoio. Lembrando que a apostila deve ser comprada por bloco temático.

COMO O CONCURSEIRO DEVE ORGANIZAR SUA ROTINA DE ESTUDOS?

O concurseiro deve colocar o estudo como sua prioridade de agora até maio. É necessário abrir mão de passeios, distrações, celulares, séries, plataformas de streaming, por exemplo, para focar exclusivamente no estudo para concurso público. A maior parte do tempo livre deve ser destinada à preparação, mas é importante manter três pontos principais nesta fase: rotina de sono, atividade física e tempo de qualidade com os familiares. O resto deve ficar em segundo plano para a tão sonhada aprovação.

A INTERNET É ALIADA OU PODE ATRAPALHAR OS ESTUDOS?

Segundo os professores, a internet pode ser uma grande aliada se o concurseiro souber utilizar recursos tecnológicos para estudar, como, por exemplo, ouvir algumas aulas e acessar conteúdos de forma gratuita ou também de forma paga. Mas, do mesmo jeito que ajuda, pode atrapalhar. Se você começa a se distrair com a internet, perde seu estudo de qualidade.

COMO SÃO AS PROVAS DA CESGRANRIO?

Segundo Mateus Andrade, a Cesgranrio é uma banca tradicional, com mais 50 anos e organizadora de concursos há muito tempo. Seu perfil não é muito inovador, por isso, ela deve trabalhar a literalidade. O governo quer mais interpretação do que decoreba, e o conteúdo da Cesgranrio é um misto entre a letra da lei com um pouquinho mais de interpretação. É uma banca previsível, em que o candidato tem muitas questões para procurar, então não tem muita dificuldade para estudar. Geralmente, suas questões são de múltiplas alternativas com apenas uma resposta correta, bem o modelo tradicional de prova.

QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO?

– 29/02/2024 – divulgação dos dados finais de inscrições

– 25/04/2024 – divulgação dos cartões de confirmação

– 05/05/2024 – aplicação das provas

– 07/05/2024 – divulgação dos gabaritos

– 21/06/2024 – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar das provas discursivas

– 29/06/2024 – divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

– 29/06/2024 a 1º/07/2024 – envio dos títulos

– 16/07/2024 – resultado preliminar da avaliação de títulos

– 30/07/2024 – divulgação final dos resultados

– 05/08/2024 – início da convocação para posse e cursos de formação